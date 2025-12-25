Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas de desplazamiento

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció este jueves, 25 de diciembre, por la nueva alerta de desplazamiento en la región del Catatumbo, donde más de 250 personas llegaron a Cúcuta y Ocaña por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

“Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló.

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Márquez hizo un llamado a las autoridades del país y a la comunidad internacional, con el fin de que brinden apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias que se han visto afectadas por el fenómeno de desplazamiento en esta región del país.

Así mismo, les pidió que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación que se está presentando. “Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y estamos comprometidos como Gobierno nacional”.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, confirmó que a lo largo de este 25 de diciembre se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.

“Esta situación generó que un grupo de pobladores se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una escuela de la zona. Las familias tienen entre sus integrantes a menores de edad”, señaló la entidad, al tiempo que manifestó que hay personas heridas.

“La situación ha sido analizada conjuntamente con las instituciones para disponer de protección y atención humanitaria. Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas”, sentenció.