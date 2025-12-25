Política

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas de desplazamiento

Este jueves se recrudeció el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc en Norte de Santander, que obligó al desplazamiento de miles de personas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 11:53 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la situación de violencia en el Catatumbo.
La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la situación de violencia en el Catatumbo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció este jueves, 25 de diciembre, por la nueva alerta de desplazamiento en la región del Catatumbo, donde más de 250 personas llegaron a Cúcuta y Ocaña por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

“Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló.

Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

Márquez hizo un llamado a las autoridades del país y a la comunidad internacional, con el fin de que brinden apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias que se han visto afectadas por el fenómeno de desplazamiento en esta región del país.

Así mismo, les pidió que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación que se está presentando. “Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y estamos comprometidos como Gobierno nacional”.

Política

Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por decreto de emergencia económica: “No engañe más al pueblo”

Política

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

Política

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

Política

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

Política

Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

Política

Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Política

Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

Nación

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

Política

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

Cali

Mujer murió tras realizarse cirugía estética en clínica clandestina de Cali; sería familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

La Defensoría del Pueblo, por su parte, confirmó que a lo largo de este 25 de diciembre se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.

“Esta situación generó que un grupo de pobladores se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una escuela de la zona. Las familias tienen entre sus integrantes a menores de edad”, señaló la entidad, al tiempo que manifestó que hay personas heridas.

“La situación ha sido analizada conjuntamente con las instituciones para disponer de protección y atención humanitaria. Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas”, sentenció.

Mas de Política

Debate moción de censura a la vicepresidenta Francia Márquez y a Laura Sarabia directora del Dapre

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas de desplazamiento

.

Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por decreto de emergencia económica: “No engañe más al pueblo”

Paloma Valencia y Gustavo Petro.

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

Antonio Sanguino arremetió fuertemente contra el presidente del Congreso.

“Una vaca atravesada”: ministro Antonio Sanguino arremete contra el presidente del Senado por convocar una sesión extraordinaria

El presidente Gustavo Petro junto a los habitantes de calle.

Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Daniel Rojas.

Alejandro Gaviria vuelve a llamar “farsante” al ministro de Educación: “Llaman intermediación a lo que no conocen”

Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.

Lidio García anunció que el Senado estudiará la emergencia económica en sesiones extraordinarias: “El Congreso no se subordina”

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

Senado convoca sesión extraordinaria y se presentará proposición para hacerle control político al decreto de emergencia económica

Iván Duque

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Noticias Destacadas