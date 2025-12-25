Alerta por desplazamiento forzado: ELN y disidencias provocan nueva emergencia en Cúcuta y Ocaña

En las últimas horas, al menos 250 personas llegaron a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el nororiente de Colombia, tras abandonar sus hogares por el miedo generado por nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en la región del Catatumbo.

Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron la situación. Además, de acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, cerca de 6.000 personas se encuentran en riesgo de confinamiento y desplazamiento debido a los enfrentamientos.

Ante esta situación, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció a través de sus redes sociales y pidió respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, con el fin de que puedan regresar a sus tierras.

“Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, escribió en su cuenta personal de X.

Además, la líder social hizo un llamado a las autoridades competentes para que brinden apoyo humanitario integral a las familias afectadas por el desplazamiento registrado en las últimas horas.

“Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”, añadió en la publicación.

Finalmente, concluyó su mensaje señalando que la paz en el Catatumbo solo será posible con respeto, protección y una presencia institucional efectiva.

“Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo solo serán posibles con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su gente y en estamos comprometidos como Gobierno nacional”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo también informó, a través de su cuenta en la red social X, que durante el día se recrudecieron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

“Durante el día se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander. Esta situación generó que un grupo de pobladores se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una escuela de la zona. Las familias tienen entre sus integrantes a menores de edad”, se lee en la publicación hecha por la institución.

Adicionalmente, las autoridades informaron que hay personas heridas que requieren atención médica urgente debido a los enfrentamientos.

La situación está siendo evaluada de manera conjunta con distintas instituciones para activar medidas de protección y atención humanitaria. Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados para que cesen de inmediato los combates y permitan el ingreso del personal médico, con el fin de evacuar a los heridos y garantizar la asistencia humanitaria en la zona.

Ante este llamado, Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, también se pronunció para pedir un cese al fuego inmediato que permita el ingreso del personal médico, la evacuación de las personas heridas y la llegada de atención humanitaria a la zona.