Norte de Santander

Crisis en el Catatumbo: citan Consejo de Seguridad por desplazamiento de campesinos tras enfrentamiento del ELN y disidencias

SEMANA conoció, mediante fuentes militares, que hay tropas en el territorio controlando la situación.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

26 de diciembre de 2025, 11:10 a. m.
Tibú, Norte de Santander.
Tibú, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Hacia las 7:00 a. m. de este viernes, 26 de diciembre, en Tibú, Norte de Santander, habrá un Consejo de Seguridad con las autoridades de la región, con el fin de analizar la grave crisis de orden público en el Catatumbo.

Son más de 300 las familias campesinas que han tenido que salir de sus hogares por cuenta de violencia extrema por parte de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con información conocida por SEMANA, las tropas del Ejército Nacional llegaron a la zona en horas de la tarde del jueves, 25 de diciembre, donde realizan labores para contener los enfrentamientos entre ilegales.

Ante esta situación, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por medio de su cuenta en X, pidiendo que cese la violencia en las diferentes regiones del país, especialmente en Norte de Santander.

“Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, escribió.

Tibú, Norte de Santander.
Tibú, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTA-SEMANA

Al mismo tiempo, Márquez hizo un llamado para que haya apoyo humanitario para las familias que se están desplazando por este conflicto armado que hoy coloca en jaque la tranquilidad de los habitantes del Catatumbo.

“Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”, agregó.

Entretanto, Iris Marín, Defensora del Pueblo, también se pronunció por la misma red social haciendo un llamado a los ilegales para que dejen ingresar al personal médico en esta zona.

“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra-Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, dijo la funcionaria.

