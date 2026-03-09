Nación

Se conoce lo que supuestamente hicieron trabajadores tras muerte de mujer por lanzarse de tobogán: nuevos detalles salen a la luz

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás del caso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 10:19 a. m.
Este es el momento en el que la mujer se lanzó de la atracción, pero segundos después murió.
Este es el momento en el que la mujer se lanzó de la atracción, pero segundos después murió. Foto: Redes sociales

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, se convirtió en la víctima fatal de un accidente después de que cayera de un tobogán en el municipio de Chinácota, en Norte de Santander.

Todo ocurrió al interior de un establecimiento comercial y quedó grabado en un video que se ha viralizado en redes sociales. En el audiovisual se ve a la mujer preparándose para lanzarse por la atracción con ayuda de un neumático.

Yuris Cristel Camila García, mujer que murió.
Yuris Cristel Camila García, mujer que murió. Foto: Redes sociales de Yuris Cristel Camila García y pantallazo de video de la cuenta en X: @jhonjacome

Pese al miedo de la joven, finalmente lo hizo y, tras llegar a una curva, terminó cayendo al vacío, por lo que sufrió un duro golpe. Trabajadores del sitio y algunos testigos la socorrieron rápidamente, pero murió camino al hospital.

Ahora, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para verificar las condiciones de seguridad con las que contaba el establecimiento y establecer si cumplía con todo lo establecido por la ley.

Nación

Tren de Boyacá que conectaría con Bogotá da importante paso: ¿podrá viajar en este sistema de transporte?

Medellín

Hasta 50.000 estudiantes en Medellín recibirán apoyo de transporte con la Tarjeta Cívica

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 10 de marzo; evite multas

Cali

Así está quedando la Cámara de Representantes en el Valle: hay un ‘foto finish’ de película entre dos candidatos por el último lugar

Bogotá

¿Qué le preguntaría al alcalde? Así podrá cuestionar a Carlos Fernando Galán sobre su administración

Medellín

Duro golpe a las disidencias en Antioquia: varios miembros del Frente 18 murieron en bombardeo del Ejército

Finanzas Personales

¿Ya pagó su impuesto predial este 2026? Lo que cambia según la ciudad

Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Armenia

Aparatoso accidente en Quindío deja al menos 27 personas heridas; dos buses se chocaron de frente

Cúcuta

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Sin embargo, poco a poco se han conocido nuevos detalles y en las últimas horas salió a la luz una versión sobre lo que, al parecer, hicieron los trabajadores del sitio poco después del terrible accidente.

De acuerdo con el diario El Tiempo, una fuente confirmó que los operarios supuestamente le pidieron a una amiga de la joven que cambiara su versión y dijera que todo habría ocurrido en la zona de cuatrimotos, por lo que la idea sería que no mencionaran el tobogán.

No se sabe si por las pólizas o qué”, señaló la fuente al medio mencionado.

Esta situación estaría siendo verificada por los investigadores, que deberán establecer la responsabilidad que tendría el establecimiento comercial en lo ocurrido.

Revelan video del momento exacto en que mujer se salió de un tobogán en Chinácota y murió: empresa se pronunció

Además, el medio mencionado también indica que los responsables del sitio habrían asegurado que hace poco se le habían realizado “las pruebas pertinentes” al tobogán, ya que fue abierto al público en febrero y tras verificar que funcionaba sin problemas.

Por el momento, se conoció que la Policía Rural ordenó el cierre y sellamiento de la atracción, una medida que se tomó después de que se realizara una inspección tras la tragedia.

La Fiscalía General de la Nación ya se encuentra al frente del caso y adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo ocurrió todo y qué responsabilidad tendría el establecimiento.

Más de Nación

El Tren de la Vida y la Esperanza contará con dos vagones para los turistas que quieran visitar Boyacá durante Semana Santa.

Tren de Boyacá que conectaría con Bogotá da importante paso: ¿podrá viajar en este sistema de transporte?

Tarjeta Cívica del Metro de Medellín, utilizada por miles de estudiantes en Medellín para acceder a recargas del subsidio de transporte escolar otorgado por la Alcaldía de Medellín.

Hasta 50.000 estudiantes en Medellín recibirán apoyo de transporte con la Tarjeta Cívica

Tráfico en la ciudad de Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 10 de marzo; evite multas

En el Valle del Cauca, el Pacto Histórico se empieza a consolidar como la fuerza predominante al asegurar, tentativamente, seis de las curules disponibles para la Cámara de Representantes.

Así está quedando la Cámara de Representantes en el Valle: hay un ‘foto finish’ de película entre dos candidatos por el último lugar

Así puede preguntarle al alcalde Carlos Fernando Galán sobre su mandato en 15 puntos clave.

¿Qué le preguntaría al alcalde? Así podrá cuestionar a Carlos Fernando Galán sobre su administración

Imagen de referencia de las disidencias de las Farc y el Ejército.

Duro golpe a las disidencias en Antioquia: varios miembros del Frente 18 murieron en bombardeo del Ejército

Propietarios de viviendas y locales deben pagar el impuesto predial en 2026 en cualquiera de los sitios autorizados en su municipio.

¿Ya pagó su impuesto predial este 2026? Lo que cambia según la ciudad

John Moisés Besaile Fayad y Wadith Manzur Imbett.

Polémicos Besaile y Manzur lideran la votación al Senado en Córdoba: así quedó el mapa político

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Noticias Destacadas