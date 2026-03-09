Se conoce lo que supuestamente hicieron trabajadores tras muerte de mujer por lanzarse de tobogán: nuevos detalles salen a la luz

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, se convirtió en la víctima fatal de un accidente después de que cayera de un tobogán en el municipio de Chinácota, en Norte de Santander.

Todo ocurrió al interior de un establecimiento comercial y quedó grabado en un video que se ha viralizado en redes sociales. En el audiovisual se ve a la mujer preparándose para lanzarse por la atracción con ayuda de un neumático.

Yuris Cristel Camila García, mujer que murió. Foto: Redes sociales de Yuris Cristel Camila García y pantallazo de video de la cuenta en X: @jhonjacome

Pese al miedo de la joven, finalmente lo hizo y, tras llegar a una curva, terminó cayendo al vacío, por lo que sufrió un duro golpe. Trabajadores del sitio y algunos testigos la socorrieron rápidamente, pero murió camino al hospital.

Ahora, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para verificar las condiciones de seguridad con las que contaba el establecimiento y establecer si cumplía con todo lo establecido por la ley.

Ella era Yuris Cristel Camila García, mujer que murió tras lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander

Sin embargo, poco a poco se han conocido nuevos detalles y en las últimas horas salió a la luz una versión sobre lo que, al parecer, hicieron los trabajadores del sitio poco después del terrible accidente.

De acuerdo con el diario El Tiempo, una fuente confirmó que los operarios supuestamente le pidieron a una amiga de la joven que cambiara su versión y dijera que todo habría ocurrido en la zona de cuatrimotos, por lo que la idea sería que no mencionaran el tobogán.

“No se sabe si por las pólizas o qué”, señaló la fuente al medio mencionado.

Esta situación estaría siendo verificada por los investigadores, que deberán establecer la responsabilidad que tendría el establecimiento comercial en lo ocurrido.

Revelan video del momento exacto en que mujer se salió de un tobogán en Chinácota y murió: empresa se pronunció

Además, el medio mencionado también indica que los responsables del sitio habrían asegurado que hace poco se le habían realizado “las pruebas pertinentes” al tobogán, ya que fue abierto al público en febrero y tras verificar que funcionaba sin problemas.

Por el momento, se conoció que la Policía Rural ordenó el cierre y sellamiento de la atracción, una medida que se tomó después de que se realizara una inspección tras la tragedia.

La Fiscalía General de la Nación ya se encuentra al frente del caso y adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo ocurrió todo y qué responsabilidad tendría el establecimiento.