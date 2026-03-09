Un batallón del Ejército que se encuentra en una complicada región de Norte de Santander denunció demoras con la ración de alimentos que les debe llegar mientras están en la misión.

Las condiciones climáticas no han permitido el ingreso del abastecimiento en helicópteros, explicó el Ejército. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Familiares de los uniformados que se comunicaron con SEMANA aseguraron que los militares llevan dos semanas pasándola mal en cuanto a la manera en que están subsistiendo en la unidad militar.

“Están ubicados en Norte de Santander, en la base militar de banderas en Sardinata donde se encuentran en malas condiciones de alimentación hace más de 15 días, sin abastecimiento de energía. También denunciamos malas condiciones donde duermen y en las áreas donde están como centinelas”, denunció uno de los familiares.

Tras el inconformismo de los familiares de los militares, SEMANA consultó con el Ejército sobre la situación, e indicaron que el problema del abastecimiento con los alimentos obedecía al difícil acceso por condiciones meteorológicas porque para llegar al lugar se debe necesita de helicóptero.

“Debido a la geografía de la región del Catatumbo, las condiciones meteorológicas han sido el principal factor que ha dificultado el cumplimiento oportuno de este ciclo. Sin embargo, tras el análisis de las condiciones climáticas, se tiene programado el ingreso del abastecimiento para nuestros soldados que se encuentran en esta zona del país”, respondieron desde el Ejército.

El Ejército indicó que las unidades prontamente serán reabastecidas con alimentos. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, indicó la institución militar que el periodo de la misión de los soldados en la zona fue extendida debido al requerimiento especial del Plan Democracia.

“En el marco del Plan Democracia y como parte de las políticas y estrategias de seguridad impartidas por el Ministerio de Defensa y contempladas dentro del plan de Campaña Ayacucho plus, en el objetivo n.° 3, proteger la gobernabilidad para el desarrollo de los dispositivos de seguridad en el país, y específicamente en el departamento de Norte de Santander, se decidió extender el ciclo de permanencia de algunas unidades en el área de operaciones”.

La reciente jornada de elecciones requirió que el personal de la Fuerza Pública estuviera disponible para garantizar la seguridad. Foto: Francisco Calderón

Fuentes del Ejército indicaron que se están haciendo esfuerzos para lograr el relevo de los uniformados y cumplir lo antes posible con el abastecimiento a las tropas.