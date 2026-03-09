Nación

Soldados en zona crítica de orden público denuncian desabastecimiento de alimentos en Norte de Santander. El Ejército responde

Familiares de los uniformados aseguraron que se encuentran en difíciles condiciones dentro del área.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 12:48 p. m.
Soldados denunciaron que el Ejército los tiene sin abastecimiento de alimentos desde hace dos semanas en una zona crítica de orden público.
Soldados denunciaron que el Ejército los tiene sin abastecimiento de alimentos desde hace dos semanas en una zona crítica de orden público. Foto: Colprensa

Un batallón del Ejército que se encuentra en una complicada región de Norte de Santander denunció demoras con la ración de alimentos que les debe llegar mientras están en la misión.

Los accidentes de cuatro helicópteros del Ejército entre 2023 y 2024 dejaron 17 muertos y 15 heridos. El Ejército ha preferido mantener en reserva los avances de las investigaciones, sin informar a las víctimas de los siniestros.
Las condiciones climáticas no han permitido el ingreso del abastecimiento en helicópteros, explicó el Ejército. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Familiares de los uniformados que se comunicaron con SEMANA aseguraron que los militares llevan dos semanas pasándola mal en cuanto a la manera en que están subsistiendo en la unidad militar.

“Están ubicados en Norte de Santander, en la base militar de banderas en Sardinata donde se encuentran en malas condiciones de alimentación hace más de 15 días, sin abastecimiento de energía. También denunciamos malas condiciones donde duermen y en las áreas donde están como centinelas”, denunció uno de los familiares.

Tras el inconformismo de los familiares de los militares, SEMANA consultó con el Ejército sobre la situación, e indicaron que el problema del abastecimiento con los alimentos obedecía al difícil acceso por condiciones meteorológicas porque para llegar al lugar se debe necesita de helicóptero.

Nación

Los congresistas reelegidos que son investigados por presunta corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal

Barranquilla

Camilo Torres, del Partido Liberal, una de las nuevas caras del Senado por el Atlántico: “Oportunidades para los jóvenes”

Cartagena

Bolívar es sede del Curso de Derecho Internacional de La Haya: lo que debe saber

Bogotá

Arrendadores en Bogotá tienen plazo hasta el 20 de marzo para entregar informe anual: Distrito advierte posibles sanciones

Barranquilla

Este es el panorama del Senado en Atlántico: Pacto Histórico ganó, pero liberales y Cambio Radical pisan fuerte

Bogotá

6 localidades tendrán cortes de agua este lunes 9 y martes 10 de marzo: Suba y Barrios Unidos, las más afectadas; revise si está su sector

Nación

La Comisión de Disciplina Judicial sancionó a un juez en Cartagena que se negó a casar a pareja gay por su “moral cristiana”

Nación

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

Cali

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

Nación

Indumil confirma primicia de SEMANA sobre nueva política de precios de armas de fuego

“Debido a la geografía de la región del Catatumbo, las condiciones meteorológicas han sido el principal factor que ha dificultado el cumplimiento oportuno de este ciclo. Sin embargo, tras el análisis de las condiciones climáticas, se tiene programado el ingreso del abastecimiento para nuestros soldados que se encuentran en esta zona del país”, respondieron desde el Ejército.

Las autoridades judiciales siguen la pista de una red de tráfico de armas que se enquistó en el Ejército y tenía negocios con los Pachenca, estructura que negocia cocaína a cambio de armamento pesado.
El Ejército indicó que las unidades prontamente serán reabastecidas con alimentos. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, indicó la institución militar que el periodo de la misión de los soldados en la zona fue extendida debido al requerimiento especial del Plan Democracia.

“En el marco del Plan Democracia y como parte de las políticas y estrategias de seguridad impartidas por el Ministerio de Defensa y contempladas dentro del plan de Campaña Ayacucho plus, en el objetivo n.° 3, proteger la gobernabilidad para el desarrollo de los dispositivos de seguridad en el país, y específicamente en el departamento de Norte de Santander, se decidió extender el ciclo de permanencia de algunas unidades en el área de operaciones”.

Los payaneses y caucanos participaron en las conformación del nuevo congreso.
La reciente jornada de elecciones requirió que el personal de la Fuerza Pública estuviera disponible para garantizar la seguridad. Foto: Francisco Calderón

Fuentes del Ejército indicaron que se están haciendo esfuerzos para lograr el relevo de los uniformados y cumplir lo antes posible con el abastecimiento a las tropas.

Más de Nación

No

Los congresistas reelegidos que son investigados por presunta corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal

Camilo Torres Villalba.

Camilo Torres, del Partido Liberal, una de las nuevas caras del Senado por el Atlántico: “Oportunidades para los jóvenes”

Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría.

Bolívar es sede del Curso de Derecho Internacional de La Haya: lo que debe saber

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

Arrendadores en Bogotá tienen plazo hasta el 20 de marzo para entregar informe anual: Distrito advierte posibles sanciones

Senadores de la bancada del Atlántico.

Este es el panorama del Senado en Atlántico: Pacto Histórico ganó, pero liberales y Cambio Radical pisan fuerte

Usuarios de agua en Bogotá deben tomar previsiones ante los cortes planificados para el martes 8 de agosto en varias localidades.

6 localidades tendrán cortes de agua este lunes 9 y martes 10 de marzo: Suba y Barrios Unidos, las más afectadas; revise si está su sector

.

La Comisión de Disciplina Judicial sancionó a un juez en Cartagena que se negó a casar a pareja gay por su “moral cristiana”

Juan Cebolla Gasca y el Circo Hermanos Gasca.

En video, el tremendo susto en el Circo Hermanos Gasca: “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo”

El Tren de la Vida y la Esperanza contará con dos vagones para los turistas que quieran visitar Boyacá durante Semana Santa.

Tren de Boyacá que conectaría con Bogotá da importante paso: ¿podrá viajar en este sistema de transporte?

Noticias Destacadas