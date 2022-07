“Nos dan comida podrida”: SEMANA revela la deplorable forma en que viven los integrantes de la Fudra

Integrantes de la Fuerza de Tarea Omega, con sede en Caquetá, denunciaron las pésimas condiciones locativas y de convivencia que están padeciendo, al parecer, por malas prácticas administrativas.

Denuncian precarias condiciones para integrantes de las Fuerzas Militares en Caquetá. - Foto: Suministrada a Semana

En la denuncia, que conoció SEMANA, los uniformados hablan del rancho donde consumen los alimentos, mencionan que el agua les toca tomarla directamente de la llave, no siendo apta para el consumo humano, pues no cuentan con filtros para purificarla.

Denuncian precarias condiciones para integrantes de las Fuerzas Militares en Caquetá. - Foto: Suministrada a Semana

En el reclamo, que hizo el uniformado, se señala que la mala administración de sus superiores ha llevado a que en algunos casos hayan tenido que consumir comida podrida. “Muchas veces nos han dado comida podrida y la excusa es porque supuestamente no sirven los enfriadores”, señala el soldado, quien por motivos de seguridad reservó su identidad.

“El comedor no cuenta con planchas o elementos donde al menos se pueda asar carne o pechuga de pollo, obligando al personal comer carnes fritas o guisadas, y muchas veces nos han dado comida podrida y la excusa es porque supuestamente no sirven los enfriadores, y se le pregunta al administrador del rancho de tropa y su respuesta es que la culpable es la Fuerza de Despliegue Rápido por no hacer mantenimiento o arreglos a los electrodomésticos industriales”, señala la denuncia de los soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Omega.

En desarrollo...