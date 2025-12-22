La apuesta del Sena por modernizar el aprendizaje rural

La formación del campo colombiano comienza a incorporar herramientas propias de la era digital. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la implementación de tecnología inmersiva para capacitar a comunidades rurales, en un país donde más de 14,6 millones de personas se reconocen como campesinas y enfrentan mayores riesgos laborales y brechas en acceso a innovación.

La estrategia responde a un rezago estructural, solo el 30% de los productores agropecuarios en Colombia utiliza tecnologías para la gestión de sus cultivos y procesos, muy por debajo de otros países de la región.

Frente a este panorama, el SENA incorporó simuladores con realidad virtual e integración háptica, que permiten aprender mediante la experiencia, la repetición y la simulación de escenarios reales del trabajo agrícola.

Estos entornos inmersivos recrean labores como el uso de motoguadañas y fumigadoras, prácticas agropecuarias, agroecología y transformación de alimentos, sin necesidad de maquinaria física, ni consumo de insumos. La apuesta busca mejorar habilidades técnicas, reducir riesgos operativos y fortalecer la productividad rural.

Valle del Cauca consolida su caficultura como motor rural con más de 23.500 familias productoras

El despliegue de esta tecnología se apoya en instructores que llevan la formación directamente a las comunidades, ampliando cobertura y acercando al Estado a zonas históricamente marginadas. Más allá del componente tecnológico, la iniciativa apunta a fortalecer la economía campesina, impulsar la innovación local y avanzar hacia una mayor sostenibilidad del sector agropecuario.