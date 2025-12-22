Sena

La apuesta del Sena por modernizar el aprendizaje rural

La iniciativa lleva tecnología y capacitación directamente a las veredas del País.

Redacción Economía
22 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
Una apuesta por modernizar el aprendizaje en el campo sin depender de maquinaria real.
Una apuesta por modernizar el aprendizaje en el campo sin depender de maquinaria real. Foto: León Darío Peláez

La formación del campo colombiano comienza a incorporar herramientas propias de la era digital. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la implementación de tecnología inmersiva para capacitar a comunidades rurales, en un país donde más de 14,6 millones de personas se reconocen como campesinas y enfrentan mayores riesgos laborales y brechas en acceso a innovación.

La estrategia responde a un rezago estructural, solo el 30% de los productores agropecuarios en Colombia utiliza tecnologías para la gestión de sus cultivos y procesos, muy por debajo de otros países de la región.

Frente a este panorama, el SENA incorporó simuladores con realidad virtual e integración háptica, que permiten aprender mediante la experiencia, la repetición y la simulación de escenarios reales del trabajo agrícola.

Estos entornos inmersivos recrean labores como el uso de motoguadañas y fumigadoras, prácticas agropecuarias, agroecología y transformación de alimentos, sin necesidad de maquinaria física, ni consumo de insumos. La apuesta busca mejorar habilidades técnicas, reducir riesgos operativos y fortalecer la productividad rural.

