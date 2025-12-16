Reforma laboral: MinAgricultura radica proyecto de ley para reglamentar el contrato agropecuario

Dentro de los pendientes de la reforma laboral aún queda mucha tela por cortar y un pedazo de ello lo representa el proyecto de ley que radicó este martes, 16 de diciembre, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, junto con su homólogo en la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino.

Ambos llevaron al Congreso de la República la propuesta legislativa sobre contrato agropecuario, cuyo objetivo sería reducir la informalidad laboral en el campo, la cual está en el 84 %, muy superior a la del total nacional.

Se trata del cumplimiento de uno de los mandatos de la Reforma laboral, que tiene varios temas por reglamentar. En este caso, se plantea la creación de un contrato de trabajo para las personas naturales que laboran en actividades agropecuarias de producción y transformación agraria primaria, estacionales o transitorias con garantías y condiciones de asegurabilidad especiales, señaló el Ministerio de Agricultura.

El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes. Con ello, se desarrolla el parágrafo 1 del artículo 36 de la Ley laboral 2466 de 2025, que ordena la reglamentación del contrato y jornal agropecuario.

Según recordó el ministro Sanguino, 9 de cada 10 trabajadores en el campo trabajan y no logran que se les pague dentro de la formalidad.

Por lo tanto, se propone una remuneración del jornal agropecuario, que no puede ser inferior al salario mínimo diario legal vigente, más un factor prestacional no inferior al 30 % de ese salario mínimo.

El proyecto de ley también promueve el pago de horas extras o trabajo suplementario que no están incluidos en el jornal y se pagan adicionalmente conforme a las reglas generales.

Otra de las indicaciones es que el pacto del jornal debe constar por escrito e indicar periodicidad, estimación del factor prestacional y la remuneración en dinero y en especie si aplica.