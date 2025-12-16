Valle del Cauca consolida su caficultura como motor rural con más de 23.500 familias productoras

El café vallecaucano es un pilar para el desarrollo rural y una fuente de sustento para cerca de 23.500 familias caficultoras del departamento. En el 93 % de los municipios del Valle se cultiva café, en 50.200 hectáreas sembradas, con una producción promedio anual que supera los 627.000 sacos de café de exportación.

Estas cifras ubican al Valle del Cauca como el séptimo departamento con mayor aporte a la canasta exportadora del grano a nivel nacional, mientras que la caficultura representa el 30 % del PIB agrícola departamental.

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, Ángela Reyes, la caficultura del departamento viene consolidándose por su alta calidad y compromiso con la sostenibilidad, gracias al trabajo de caficultores enfocados en la generación de valor agregado.

La funcionaria destacó que el 54 % de las hectáreas cafeteras cuentan con certificaciones bajo estándares de sostenibilidad y que diversas marcas vallecaucanas de cafés de especialidad han sido reconocidas en eventos internacionales.

Caficultores del Valle del Cauca | Foto: cortesía

Ante este panorama, la Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha en 2024 Valle Café, el primer programa departamental enfocado exclusivamente en el fortalecimiento de la caficultura.

Mediante un convenio con el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, la estrategia prioriza el aumento de la productividad y la calidad del grano en las fincas de familias campesinas, al tiempo que promueve la implementación de sistemas productivos sostenibles orientados a mejorar los ingresos y la competitividad de los productores.

En su versión 2025, el programa continúa acompañando y fortaleciendo a los pequeños caficultores del departamento, sobre todo en el aumento de la productividad. “Con Valle Café estamos entregando fertilizantes a 2.100 familias, impulsando la productividad en 1.617 hectáreas intervenidas”, explicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

En el mes de octubre, el programa llevó a 30 marcas de café de 20 municipios vallecaucanos a Bogotá para participar en la Feria Cafés de Colombia Expo 2025, donde, en solo tres días, se alcanzaron ventas superiores a los 54 millones de pesos, consolidando este escenario como una vitrina clave para la comercialización y el posicionamiento del café del Valle del Cauca.

“Este programa promueve la inclusión y prioriza a la mujer caficultora, que representa el 30 % del total de productores del departamento. Además, más de 13.800 hectáreas cafeteras están en manos de mujeres cabeza de hogar, lo que nos permite mejorar sus ingresos y su calidad de vida”, señaló la mandataria departamental.

Tal es el caso de María Eugenia García, caficultora del municipio de Trujillo, quien asegura que, gracias al acompañamiento del programa, su finca hoy produce café de mayor calidad y que la caficultura se ha convertido en el sustento que le ha permitido sacar adelante a su familia.

El café del Valle del Cauca va mucho más allá de ser un cultivo: se trabaja en la consolidación de un Consejo Departamental de Cafés Especiales, un órgano consultivo y asesor diseñado para coordinar acciones que impulsen la competitividad, la sostenibilidad agrícola, el acceso a certificaciones de calidad y el posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.