El emprendimiento colombiano que conecta culturas a través del café

Lulo Café es un emprendimiento creado por colombianos en Berlín, cuyo propósito es acercar el café colombiano a un público diverso en Europa, mientras se resalta la historia, calidad y conexión cultural de este producto emblemático de Colombia. Nacido de la necesidad de compartir las raíces colombianas, el proyecto se ha convertido en un puente entre culturas, uniendo a personas alrededor de una taza de café.

El café de Lulo Café es exportado directamente desde Colombia, específicamente de regiones cafeteras donde el conocimiento sobre el cultivo y la producción del grano se transmite de generación en generación. Los fundadores de la marca enfatizan que cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta la preparación, es crucial para garantizar la calidad y las características únicas que definen al café colombiano. Esta atención al detalle permite ofrecer a los consumidores una experiencia auténtica en cada taza.

La idea de emprender este proyecto nació de la experiencia de vivir fuera de Colombia, lo que permitió a los fundadores entender al café como un “lenguaje común” que puede unir a personas de diferentes culturas. Como ellos mismos afirman, “Lulo Café surge del deseo de compartir nuestras raíces y de crear un espacio donde distintas culturas se encuentren alrededor de una taza.”