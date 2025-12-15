Suscribirse

El emprendimiento colombiano que conecta culturas a través del café

Con sede en Berlín, Lulo Café busca llevar el café colombiano a nuevos públicos, resaltando su origen, calidad y valor cultural en Europa.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 8:18 p. m.
Lulo Café es un emprendimiento creado por colombianos en Berlín, cuyo propósito es acercar el café colombiano a un público diverso en Europa, mientras se resalta la historia, calidad y conexión cultural de este producto emblemático de Colombia. Nacido de la necesidad de compartir las raíces colombianas, el proyecto se ha convertido en un puente entre culturas, uniendo a personas alrededor de una taza de café.

El café de Lulo Café es exportado directamente desde Colombia, específicamente de regiones cafeteras donde el conocimiento sobre el cultivo y la producción del grano se transmite de generación en generación. Los fundadores de la marca enfatizan que cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta la preparación, es crucial para garantizar la calidad y las características únicas que definen al café colombiano. Esta atención al detalle permite ofrecer a los consumidores una experiencia auténtica en cada taza.

La idea de emprender este proyecto nació de la experiencia de vivir fuera de Colombia, lo que permitió a los fundadores entender al café como un “lenguaje común” que puede unir a personas de diferentes culturas. Como ellos mismos afirman, “Lulo Café surge del deseo de compartir nuestras raíces y de crear un espacio donde distintas culturas se encuentren alrededor de una taza.”

Lulo Café no solo ofrece un producto, sino una historia que conecta al consumidor con el proceso de producción del café, destacando el trabajo de los caficultores colombianos. Además, el emprendimiento busca posicionar al café colombiano como un símbolo de encuentro y colaboración internacional, consolidándose como una propuesta que combina cultura, calidad y emprendimiento.

