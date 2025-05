“Emprender no es fácil, pero es posible”: Liliana Urrego, fundadora de Luvanna, habla sobre los desafíos de crear empresa en Colombia

Su camino en el emprendimiento comenzó con DepiVellos, un pequeño proyecto que, tras superar momentos difíciles como el cierre de sedes y profundas reestructuraciones, evolucionó en lo que hoy es Luvanna. “Emprender no es fácil, pero es posible cuando hay una verdadera intención de generar impacto”, señaló.

Urrego eligió el sector de la estética no solo por su interés en el bienestar físico, sino por su conexión con el ámbito emocional. “Encontré en la estética una forma de ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas, no solo a nivel físico, sino también emocional”, contó. A partir de experiencias personales y familiares, se acercó al mundo espiritual y comprendió “cuánto influyen las emociones en la forma en que nos vemos y nos tratamos”.

A quienes desean emprender en Colombia, la fundadora de Luvanna les recomienda comenzar sin esperar el momento perfecto. “Que empiecen, incluso si no se sienten completamente listos. Que no esperen a tenerlo todo resuelto para dar el primer paso”, aconseja. Y añade: “La persistencia marca la diferencia. Si hay propósito, compromiso y coherencia, el proyecto encontrará su lugar. En Colombia sí se puede emprender, aunque el camino sea difícil. Lo importante es no rendirse”.