Emprender en Colombia: ‘Tres Cumbres’, el café que surgió en Neiva entre aprendizaje y carga tributaria; la experiencia de crear empresa en regiones

Emprender en Colombia suele implicar iniciar con conocimiento limitado del sector, asumir obligaciones tributarias sin apoyos diferenciados para pequeños negocios y adaptarse a mercados locales en transformación. Esa dinámica se refleja en la experiencia de Tres Cumbres Café, un emprendimiento creado en Neiva tras más de un año de preparación previa.

Según contó a SEMANA su fundador CEO, Sergio Obando, el proyecto nació “desde una necesidad de emprender y un amor hacia el café, sin mayor conocimiento”, lo que llevó a un proceso de aprendizaje de un año y medio antes de abrir la tienda.

Durante ese tiempo, el objetivo fue acercar a los consumidores al café de especialidad del departamento del Huila. No obstante, el camino estuvo marcado por dificultades económicas. “Ha sido complejo, ha sido difícil, puesto que para el emprendedor y el microempresario no hay prebendas tributarias que ayuden a subsanar o a sostener las obligaciones del día a día”, afirmó.

Sergio Obando, fundador y CEO de 'Tres Cumbres Café' Foto: Suministrada / Tres Cumbres Café

Uno de los principales retos ha sido optimizar los costos para mantener la calidad de los productos, al tiempo que se renueva el menú según las necesidades de los clientes. A esto se suma la implementación de un modelo de atención rápida en una ciudad donde predomina el consumo tradicional en mesa. “Implementar un modelo como el Coffee To Go en una ciudad pequeña como Neiva no es tan sencillo, dado que la gente todavía le apetece un modelo más tradicional”, explicó a este medio.

El volumen de ventas ha sido variable de acuerdo con las temporadas, aunque con el paso del tiempo se ha ampliado el perfil de clientes. “Hemos comenzado a avanzar y a alcanzar otro nicho de mercado, personas que encuentran en Tres Cumbres Café un lugar amable para trabajar, estudiar o tener reuniones”, señaló.

Café de 'Tres Cumbres Café', en Neiva Foto: Suministrada / Tres Cumbres Café

El negocio se ha diferenciado por ofrecer productos de panadería y bebidas de café de forma rápida, con tiempos de preparación entre cinco y ocho minutos por pedido. En el mediano plazo, sus planes incluyen una expansión mediante franquicias en Colombia y una posible apertura en el estado de Florida, en Estados Unidos, como parte de su estrategia de crecimiento.

La experiencia de Tres Cumbres Café refleja cómo el emprendimiento en Colombia se construye entre aprendizaje empírico, presión fiscal y adaptación constante a los hábitos de consumo en regiones fuera de las grandes capitales.