Cápsula

Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

La startup desarrolló una plataforma que permite a pymes y emprendedores lanzar campañas digitales automatizadas y que ya es utilizada por más de 10.000 empresas en varios países.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:53 p. m.
IA y publicidad digital gracias a ADS.ai (imagen de referencia)
IA y publicidad digital gracias a ADS.ai (imagen de referencia) Foto: Adobe Stock

Un grupo de emprendedores colombianos desarrolló la primera empresa IA First del país, una startup enfocada en la automatización de procesos empresariales mediante inteligencia artificial, con énfasis en la publicidad digital. La iniciativa busca facilitar que pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores sin conocimientos técnicos, puedan implementar campañas de pauta digital en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Google.

El surgimiento de la compañía coincide con el crecimiento sostenido de la inversión en publicidad digital. En Colombia, solo durante el primer semestre del año pasado, esta inversión aumentó un 9,3 %, según cifras de Sectorial, lo que refleja el traslado progresivo de los presupuestos publicitarios hacia entornos digitales.

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, señaló que hasta hace pocos años el acceso a este tipo de publicidad implicaba altos costos y dependencia de agencias especializadas.

“Este escenario cambió con el desarrollo de Sale ADS.ai, la primera empresa IA First de Colombia, que automatiza específicamente la creación y optimización de campañas de pauta publicitaria. A través de inteligencia artificial, nuestra plataforma permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo los tiempos, costos y barreras técnicas asociadas a la publicidad digital. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento para ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ventas online”, explicó Osorio.

Cápsulas

Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron en 2025 los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico

Cápsulas

Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

Cápsulas

Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

Cápsulas

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

Cápsulas

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

Cápsulas

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Cápsulas

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Emprendedores

Cosmos se convierte en la primera empresa colombiana con licencia Disney para productos de belleza eléctricos

Opinión

La verdad del emprendimiento: entre la resiliencia estratégica y la claridad del propósito

La empresa es liderada por Juan Osorio, junto a Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial, y el empresario mexicano Marco Lezama. La plataforma funciona a través de plantillas publicitarias estructuradas con inteligencia artificial, que permiten generar anuncios y conectar directamente con Meta. En los próximos meses, se prevé la integración con Google Ads y TikTok.

Juan Osorio, Jamilton Osorio y Marco Lezama, del equipo de ADS.ai
Juan Osorio, Jamilton Osorio y Marco Lezama, del equipo de ADS.ai Foto: ADS.ai / API

Además, la compañía trabaja en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial para funciones como contabilidad, creatividad y aspectos legales, que operarían dentro de una oficina digital integrada.

Más de Cápsulas

La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores

Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron en 2025 los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

Los estudiantes beneficiados por el Programa “Haciendo Escuela” de Falabella pertenecen al colegio José Asunción Silva de Bogotá, institución que hace parte de dicho programa, y fueron seleccionados a través de una evaluación de habilidades y teniendo en cuenta que estuvieran interesados en aprender sobre el mundo de la programación.

Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

.

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

.

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

NCS Brands, grupo textil colombiano

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Bomberos caminan por una carretera durante un incendio forestal en El Hoyo, Patagonia, Argentina. Jueves 8 de enero de 2026.

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Crecimiento economía. Inversión

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Liderar la comercialización de productos alimenticios es un acto de equilibrio constante entre lo urgente y lo importante, entre lo técnico y lo humano, entre la presión del mercado y la promesa de calidad.

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Noticias Destacadas