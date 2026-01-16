Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

Un grupo de emprendedores colombianos desarrolló la primera empresa IA First del país, una startup enfocada en la automatización de procesos empresariales mediante inteligencia artificial, con énfasis en la publicidad digital. La iniciativa busca facilitar que pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores sin conocimientos técnicos, puedan implementar campañas de pauta digital en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Google.

El surgimiento de la compañía coincide con el crecimiento sostenido de la inversión en publicidad digital. En Colombia, solo durante el primer semestre del año pasado, esta inversión aumentó un 9,3 %, según cifras de Sectorial, lo que refleja el traslado progresivo de los presupuestos publicitarios hacia entornos digitales.

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, señaló que hasta hace pocos años el acceso a este tipo de publicidad implicaba altos costos y dependencia de agencias especializadas.

“Este escenario cambió con el desarrollo de Sale ADS.ai, la primera empresa IA First de Colombia, que automatiza específicamente la creación y optimización de campañas de pauta publicitaria. A través de inteligencia artificial, nuestra plataforma permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo los tiempos, costos y barreras técnicas asociadas a la publicidad digital. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento para ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ventas online”, explicó Osorio.

La empresa es liderada por Juan Osorio, junto a Jamilton Osorio, programador de inteligencia artificial, y el empresario mexicano Marco Lezama. La plataforma funciona a través de plantillas publicitarias estructuradas con inteligencia artificial, que permiten generar anuncios y conectar directamente con Meta. En los próximos meses, se prevé la integración con Google Ads y TikTok.

Juan Osorio, Jamilton Osorio y Marco Lezama, del equipo de ADS.ai Foto: ADS.ai / API

Además, la compañía trabaja en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial para funciones como contabilidad, creatividad y aspectos legales, que operarían dentro de una oficina digital integrada.