Mundo

El país de Latinoamérica que ‘manda la parada’ y supera a Perú y EE. UU. con la mayor producción de uvas en el mundo

Actualmente, produce aproximadamente 1,7 millones de toneladas al año.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 11:05 p. m.
País latinoamericano escala en el top de mayores productores de uvas a nivel mundial
País latinoamericano escala en el top de mayores productores de uvas a nivel mundial

La producción mundial de uvas vive un reordenamiento silencioso. En los últimos años, un país de América Latina ha logrado posicionarse por encima de economías tradicionalmente fuertes en este sector, como Perú y Estados Unidos, gracias a un crecimiento sostenido de su producción agrícola y a una estrategia enfocada tanto en el mercado interno como en el industrial.

De acuerdo con las últimas mediciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), este país latinoamericano ya figura entre los mayores productores de uva del mundo, compartiendo los primeros lugares del ranking global con potencias agrícolas como China e India, que lideran históricamente la producción del fruto por volumen total.

Cosecha de uvas de la viña AdegaMãe en Portugal.
La producción de uvas de Brasil es una de las más grandes a nivel mundial Foto: AdegaMãe

Se trata de Brasil, que ha alcanzado una producción superior a 1,7 millones de toneladas de uva, una cifra que lo coloca por encima de Perú y Estados Unidos en términos de volumen anual. Este desempeño ha sido impulsado principalmente por regiones especializadas del sur del país, donde las condiciones climáticas y las mejoras tecnológicas han permitido aumentar los rendimientos.

La mayor parte de la producción brasileña se concentra en el estado de Rio Grande do Sul, aunque otras zonas agrícolas también han incrementado su participación. La uva brasileña se destina tanto al consumo interno como a la industria vitivinícola, la producción de jugos y otros derivados, lo que refuerza su peso dentro de la economía agrícola nacional.

El megaproyecto ferroviario que unirá cinco países de América Latina y conectará dos océanos, será la columna vertebral de la región

En contraste, Perú, aunque no lidera en volumen total, se mantiene como uno de los principales exportadores mundiales de uva de mesa, con una fuerte presencia en mercados como Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, por su parte, continúa siendo un actor relevante, pero gran parte de su producción se orienta al mercado interno y a la industria del vino, lo que limita su volumen total frente al crecimiento brasileño.

A nivel global, China e India continúan encabezando la lista de mayores productores de uva, pero el avance de Brasil confirma el papel cada vez más relevante de América Latina en el mercado agrícola mundial, tanto por volumen como por diversificación de destinos y usos del fruto.

Este artículo explora el trasfondo cultural y simbólico que convierte a las uvas en un componente esencial de los rituales de año nuevo.
Las uvas son beneficiosas por sus antioxidantes (resveratrol, flavonoides). Foto: Getty Images

Este es el listado de las 5 naciones que más producen uvas a nivel mundial:

  1. China
  2. India
  3. Turquía
  4. Brasil
  5. Uzbekistán

Chile y Perú actualmente representan el 2 % y 3 % de la producción a nivel mundial, respectivamente.

Colombia no aparece en este ranking, pero es bueno recordar que la producción nacional asciende a las 28.000 toneladas al año, siendo el Valle del Cauca el departamento donde se da en mayor medida la fruta.

Noticias Destacadas