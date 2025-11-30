Suscribirse

Nación

Liberan a 11 secuestrados por el ELN hace diez meses

Los liberados se reunieron con sus familiares tras casi un año de estar en poder del grupo delictivo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 2:39 p. m.
Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.
Los secuestrados están recibiendo acompañamiento de las instituciones del país. | Foto: AFP

En horas de la tarde del sábado 29 de noviembre, el ELN liberó a un grupo de 11 secuestrados que tenía bajo su poder hace más de diez meses.

Los campesinos que habían sido secuestrados en la región del Catatumbo recuperaron su libertad tras meses de sufrimiento. El grupo de liberados contaba con nueve hombres y dos mujeres.

La Defensoría del Pueblo pidió la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca.
La Defensoría del Pueblo anunció la liberación de 11 campesinos. | Foto: MONTAJE EL PAÍS

En conversaciones con la emisora La FM, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó que los liberados pasaron diez meses bajo el poder del grupo delincuencial, tiempo en el cual no se conoció de su estado.

Contexto: https://www.semana.com/nacion/articulo/nuevos-enfrentamientos-entre-el-eln-y-las-disidencias-de-las-farc-en-el-catatumbo-dejan-un-saldo-de-siete-muertos/202557/

“Afortunadamente, regresaron a la libertad, sanos y salvos, y esto nos permite celebrar la vida. No se tiene información del porqué del secuestro, pero se espera, asimismo, que los demás secuestrados regresen a la libertad lo más pronto posible”, aseguró Bravo.

Tras la liberación, los cuerpos de emergencia han desarrollado las primeras labores de verificación del estado de los campesinos para confirmar si presentan alguna necesidad médica.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por medio de un pronunciamiento en redes sociales, la Defensoría del Pueblo entregó detalles sobre el proceso de liberación de los campesinos.

“La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de la ONU, en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

La institución destaca que dentro del grupo de liberados se encuentra una mujer de origen venezolano.

“Se trata de nueve hombres —uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación— y dos mujeres, entre ellas una ciudadana venezolana. Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación”, complementó la Defensoría del Pueblo.

Los secuestrados estarían en poder del ELN.
Los secuestrados estaban bajo el poder del ELN. | Foto: Colprensa / Getty Images

En el desarrollo de la liberación se conoció que los primeros informes médicos no denotan alguna alteración de la salud de las personas, las cuales fueron liberadas tras la intervención de los organismos del país.

Contexto: Barrancabermeja: Ejército y Policía capturan a 5 de la finanza del ELN que controlaban el negocio de hidrocarburos

Hay que señalar que la zona en la cual se presentó el secuestro de los campesinos hace diez meses ha sido una de las más golpeadas por los grupos delincuenciales.

Por el momento, la Defensoría del Pueblo continúa las labores de diálogo en diversas zonas del país en las cuales se ha presentado el secuestro de ciudadanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primer hijo de Mariana Pajón

2. Murió en Medellín Kanabico Objetor, reconocido influencer político de la ciudad

3. Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

4. Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

5. El CM del Bayern Múnich enloquece con gracioso meme sobre Luis Díaz y su magia: “La vida es simple”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ELNCampesinosecuestrados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.