En horas de la tarde del sábado 29 de noviembre, el ELN liberó a un grupo de 11 secuestrados que tenía bajo su poder hace más de diez meses.

Los campesinos que habían sido secuestrados en la región del Catatumbo recuperaron su libertad tras meses de sufrimiento. El grupo de liberados contaba con nueve hombres y dos mujeres.

La Defensoría del Pueblo anunció la liberación de 11 campesinos. | Foto: MONTAJE EL PAÍS

En conversaciones con la emisora La FM, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó que los liberados pasaron diez meses bajo el poder del grupo delincuencial, tiempo en el cual no se conoció de su estado.

“Afortunadamente, regresaron a la libertad, sanos y salvos, y esto nos permite celebrar la vida. No se tiene información del porqué del secuestro, pero se espera, asimismo, que los demás secuestrados regresen a la libertad lo más pronto posible”, aseguró Bravo.

Tras la liberación, los cuerpos de emergencia han desarrollado las primeras labores de verificación del estado de los campesinos para confirmar si presentan alguna necesidad médica.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Por medio de un pronunciamiento en redes sociales, la Defensoría del Pueblo entregó detalles sobre el proceso de liberación de los campesinos.

“La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de la ONU, en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

Once personas que permanecían en poder del ELN desde enero, en el Catatumbo de enero de este año fueron liberadas.



Se trata de 9 hombres —uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación— y 2 mujeres, entre ellas una ciudadana venezolana.… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 28, 2025

La institución destaca que dentro del grupo de liberados se encuentra una mujer de origen venezolano.

“Se trata de nueve hombres —uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación— y dos mujeres, entre ellas una ciudadana venezolana. Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación”, complementó la Defensoría del Pueblo.

Los secuestrados estaban bajo el poder del ELN. | Foto: Colprensa / Getty Images

En el desarrollo de la liberación se conoció que los primeros informes médicos no denotan alguna alteración de la salud de las personas, las cuales fueron liberadas tras la intervención de los organismos del país.

Hay que señalar que la zona en la cual se presentó el secuestro de los campesinos hace diez meses ha sido una de las más golpeadas por los grupos delincuenciales.