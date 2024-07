Caterine Ibargüen rompió en llanto tras fuerte discusión con Roberto Cano en MasterChef Celebrity: “me duele”

En la noche del jueves, 25 de julio de 2024 se llevó a cabo una prueba de grupos en la que los famosos que aceptaron el reto de encender los fogones de ‘la cocina más famosa del mundo’ se dividieron en cuatro grupos, los cuales debían poner manos a la obra para realizar tres tipos de panes con distintos rellenos y sabores para sorprender a los jurados.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina debían recibir cada uno una pieza de cada sabor para la degustación, la cual tenía que tener como requisito una textura y consistencia específica para el tipo de producto que estaban realizando.

Jurados de MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

Sin embargo, en medio de la adrenalina y exigencia que requieren este tipo de retos, la exdeportista olímpica Caterine Ibargüen y el actor Roberto Cano tuvieron un desacuerdo que generó tensión en el programa de cocina del Canal RCN.

Así fue la pelea entre Caterine Ibargüen y Roberto Cano

Después de lograr la textura deseada en su masa, el equipo azul procedió a rellenarla de los ingredientes que habían seleccionado con anterioridad, momento en el que Roberto le pidió a Caterine un poco más de velocidad, pues ya se les estaba acabando el tiempo.

Sin embargo, debido al tono que utilizó, la exdeportista se sintió atacada y automáticamente cambió su humor.

“Es la forma en la que yo digo algo y como tú lo entiendes (...) yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que entiendes”, dijo Roberto al analizar la situación.

Roberto Cano habló del beso más incómodo que ha dado en una escena. | Foto: Canal RCN

Tras los roces que se crearon en el momento, Roberto se paró frente a Caterine Ibargüen y le hizo una petición que minutos después traería algunos problemas.

“Antes de que pasemos a donde los chefs, no vayas a echar el grupo allá porque eso fue lo que hiciste con Alejo el otro día, o sea, tienes que tener en cuenta de que esto es grupo”.

Caterine Ibargüen rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity 2024

Luego de escuchar las palabras de su compañero, la mujer se mostró fuertemente afectada y no logró contener las lágrimas, pues consideró injusta la actitud del actor.

“Yo no eché a Alejo, estábamos molestando, yo no eché a Alejo en frente de los jurados, yo no sé de qué me está hablando”.

Finalmente, Roberto Cano le pidió disculpas a Caterine y aseguró que, pese a que en el momento estaba demasiado molesto, no quería que su compañera se sintiera mal y mucho menos, llegara a estar al borde de las lágrimas durante varios minutos.

Caterine Ibargüen Y Roberto Cano | Foto: Foto: Captura de pantalla / Canal RCN

“Creo que lo pasó fue un malentendido, de parte mía, halarle las orejas ahí y no después”.

Después de unos minutos, se abrazaron e hicieron las pases. No obstante, Caterine quiso afirmar frente a las cámaras del reality de gastronomía que no estaba de acuerdo con las palabras que le mencionó el actor de Los Billis, pues dentro de su forma de ser, no suele ponerse por encima de los demás.