“No sabe de cocina”: Cony Camelo y Dominica Duque protagonizaron fuertes desacuerdos en MasterChef Celebrity 2024

“No tengo problema, quiero probar suerte hoy a ver como está la cosa (...) Lo peor que me puede pasar es que me pongan delantal negro y si me voy a la eliminación, pues llego allá preparado con un plato para salvarme”, dijo el actor frente a las cámaras del programa de cocina.

Cony y Dominica mostraron la falta de conexión desde el primer momento

Desde un primer momento, la actriz y la periodista no lograron ponerse de acuerdo en las decisiones importantes de la creación del plato, y aunque intentaron no discutir y manejar la situación con la mayor calma posible, se notó la incomodidad entre ellas.

“Dice que no le sabe bien, pero eso no me lo había dicho a mí, me había dicho que podía saber bien con la manzana (...) Es insegura, es indecisa y no sabe mucho de cocina”, afirmó.