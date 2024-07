Claudia Bahamón le tiró tremendo piropo a Adria Marina en MasterChef y provocó toda clase de reacciones

Esta nueva temporada de la cocina más famosa de la televisión, está dando mucho de qué hablar, no solo por las diferentes situaciones que han vivido los famosos o las difíciles pruebas culinarias, sino también por la química que parece haber entre la presentadora Claudia Bahamón y la chef jurado, Adria Marina.

De hecho, un piropo encendió no solo la cocina, sino también las redes durante el reciente episodio del programa, cuando Claudia terminó lanzándole tremendo piropo a Adria, con el que casi la hace sonrojar .

Las palabras de Claudia Bahamón no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde de inmediato se generaron todo tipo de reacciones, donde los usuarios dejaron comentarios como:

Claudia diciéndole chef mamacita a Adria me tiene así #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/hfZNnLf3iL

¿Por qué Brian Moreno abandonó MasterChef Celebrity?

“Es muy emocionantes estar aquí otra vez. Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo. Me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, fueron parte de las palabras de Moreno ante las cámaras y sus compañeros.