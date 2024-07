Claudia Bahamón terminó en llanto en MasterChef al recordar conmovedora historia con su fallecido padre

Cada temporada de MasterChef Celebrity despierta toda clase de emociones no solo entre las celebridades que ingresan al reality , sino entre los espectadores del formato, por las distintas situaciones que ocurren frente a las cámaras.

¿Por qué Claudia Bahamón terminó en llanto en MasterChef Celebrity?

“Hay un lugar al que todavía voy cuando voy a mi finca, paro en un pueblo que se llama Tres Esquinas. Mi papá nos decía que tocaba parar ahí y siempre salíamos con dos bolsas llenas de pan, un pan que no es el mejor del pueblo, pero es el pan de mi infancia y el que siempre comíamos. Me da cosita porque sigo parando ahí, pero lo hago sin mi papá ”, recordó la presentadora frente a las cámaras.

Con sus palabras, Claudia Bahamón terminó conmoviendo a más de un participante, que no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora?

Pero no solo se ha visto la vida de celebridades que han sido eliminadas por un mal plato, en pasados días se vivió la inesperada salida del actor Brian Moreno, quien tuvo que abandonar la competencia luego de un accidente que tuvo en uno de los retos, y por el que los médicos le recomendaron no continuar en la competencia para no poner en peligro su salud.