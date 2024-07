Inesperada reacción de Víctor Mallarino tras salida de Brian Moreno de MasterChef Celebrity 2024

Ante este mensaje, el artista no contuvo el llanto y terminó llorando, expresando lo triste que estaba por esta situación que había aparecido en su camino. De hecho, abrazó a sus compañeros y recibió una invitación formal para la siguiente temporada.

“Quiero empezar por ti, es un honor haberte conocido, un sueño verte siempre porque no todos saben la persona que eres. A todos he tenido la oportunidad de conocerlos en la vida, no se olviden de lo lindos que son, los llevo a todos en el alma, los amo”, dijo.