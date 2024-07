Epa Colombia ventiló radical decisión que tomó con su pareja por un relevante motivo: “Por cosas de la vida, nos separamos”

“Karol y yo estuvimos destinadas para estar juntas. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y la vi por primera vez, me gustó al instante. Por cosas de la vida ella quedó embarazada y nos separamos, pero un día fui a buscarla e intentar dejar mi orgullo, ego y miedo y decirle que ella era el amor de mi vida desde pequeña. Ella jamás lo entendió. Con el pasar del tiempo nos fuimos a vivir actualmente. Ella maneja una de mis empresas y es la mamá de mi hija. A Karol no le gustan las redes. Podría ser muy famosa, pero a ella le gusta mucho construir y dejar huellas, como por ejemplo, mi hija, que es igual a ella”, relató.

“Somos tal para cual y siempre me preguntan: ‘¿Por qué ella?, si no es la de tu proceso’. Sí es la de mi proceso porque cuando me caí estuvo presente y siempre estará. Yo nunca voy a olvidar cuando Karol tomó mi mano y me dijo: ‘Vamos de nuevo a sacar tu empresa adelante’”, aseguró.