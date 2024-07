“Me gustaría un negrito”: Epa Colombia aseguró que quiere adoptar un niño

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Epa Colombia, es una de las creadoras de contenido y empresarias más exitosas del país, pues desde hace varios años tiene a miles de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, con el fin de conocer cada vez más detalles sobre su vida.

El martes 9 de abril del 2024, la mujer de 27 años dio a luz a Daphne Samara luego de haberse sometido a un procedimiento médico in vitro, el cual le permitió ser madre en compañía de su pareja, Karol Samantha.

Epa Colombia | Foto: TikTok @dahpne_samara_oficial

Según muchos en redes sociales, la maternidad ha cambiado positivamente a Epa Colombia y le ha permitido evolucionar y salir adelante con el fin de darle un buen futuro a su primogénita.

Epa Colombia quiere que su hija tenga un hermano

A través de una de las más recientes historias de Instagram, cuenta en la que suma más de 5.2 millones de seguidores, reveló que pese a lo complicados que han sido los primeros meses de su maternidad, se siente muy contenta con el trabajo realizado e incluso ha pensado en agrandar su familia y tener más hijos.

Nació el bebé de Epa Colombia | Foto: Redes @epa_colombia

“Cuando yo me recupere, yo creo que voy a tener otro hijo, amiga, porque yo por vendiendo tantas queratinas y tantas bombas, ¿por qué no traer bebés al mundo? Si pueden estar respetados, amados, cuidados, deseados, valorados y educados, entonces, ¿por qué no le voy a dar hermanos a esta niña?”, dijo Epa Colombia mientras enfocada a su pequeña hija Daphne Samara.

Sin embargo, no está segura de si se volvería a someter a un procedimiento médico para quedar en embarazo. Por el contrario, ha pensado muchas veces en adoptar a un niño para hacerlo parte de su familia y asegurarle una excelente calidad de vida.

“Un negrito, me gustaría, así supernegrito, me encantaría que la gente dijera: ‘miren al hijo de la Epa tan hermoso, ese negrito crespito’, me encantaría”.

¿Cuándo se agrandará la familia de Epa Colombia?

Segundos después de haber explicado las razones por las que le gustaría ser madre por segunda vez, Daneidy manifestó que ha estado pensando en cuál es el tiempo correcto para llevar a cabo el procedimiento.

“Esos son planes que yo tengo como a futuro, pero veces quisiera hacerlo ya, pero bueno. Hay que esperar a que mi hijo crezca, que yo me recupere. Realmente, ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, no lo cambio por nada amiga”.

La influencer aseguró que ha pesar de los difícil que ha sido, se siente muy bien con el proceso. | Foto: Instagram: Epa Colombia

Manifestó, además, estar agradecida con cada uno de los momentos duros que ha tenido que atravesar, pues estos la han convertido en la mujer que es hoy en día y le han permitido mejorar como mujer y como persona para compartir con su pequeña bebé.