“Si no fuera lesbiana sería perfecta”: Epa Colombia afirma haber sido víctima de homofobia

¿Qué piensa Epa Colombia sobre compartir detalles de pareja en redes sociales?

En medio de una conversación relacionada con las relaciones de pareja y a la decisión de mostrar este tipo de uniones por medio de las redes sociales , Daneidy Barrera Rojas confesó que no considera incorrecto hacer contenido de este tipo. Sin embargo, no se puede pretender idealizar el amor o mostrarlo como algo perfecto.

Epa Colombia habló de lo complicado que ha sido enfrentar algunas situaciones al ser parte de la comunidad LGTBIQ+

“Yo, si he sido muy juzgada por ese tema de ser lesbiana, creo que si yo no fuera lesbiana entonces yo sería perfecta porque yo cumplo con todo, yo soy una mujer muy tranquila, muy juiciosa, muy dedicada y muy paciente, pero me han dado muy duro por ser lesbiana, me han juzgado demasiado”, mencionó.