Epa Colombia tuvo que ser intervenida por delicado estado de salud que atraviesa tras su embarazo: “He estado muy mal”

“El tema de la cesárea ha sido muy duro para mí, estos días no había aparecido porque claro, lo que no boté en dos meses lo vine a botar ahorita. Amigas, he perdido mucha sangre, eso hace que se me descomponga el cuerpo, y me pone super débil, siento que tengo como anemia y por eso ya mañana me van a revisar”, dijo en un primer video.