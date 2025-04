Álvaro Uribe: la carta que llegó a la Corte Suprema y que habla del “odio” de Pablo Hernán Sierra por el expresidente

3. En medio de la persecución por parte del Estado a miembros del Cartel del Norte del Valle, Diego León Montoya Sánchez me pidió buscar un acercamiento con el entonces Presidente Uribe para intentar su sometimiento y el de su grupo. Directamente, le pregunté al máximo comandante de las AUC, Vicente Castaño Gil, alias “El Profe”, con quien tenía una cercana relación de amistad si nos podía conseguir un contacto para llegar al Presidente Uribe, a lo que él me respondió que no tenía y nunca había tenido contacto alguno con el presidente y que no nos podía ayudar. La misma pregunta se la hice al señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, en presencia de Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo” en Santa Fe de Ralito, obteniendo la misma respuesta: Que nunca habían tenido ningún tipo de contacto con el presidente. La única forma de conseguir transmitir un mensaje a la presidencia fue a través del Senador Luis Elmer Arenas Parra, quien finalmente le hizo llegar el mensaje al presidente, como él mismo ha dicho ante los medios de comunicación”.

En su relato ante la justicia esta semana, Sierra contó cómo el gobierno de Uribe no quiso incluirlo en los beneficios de la ley de Justicia y Paz. “Cuando toqué a Uribe, me dijeron ‘chao, usted sobra aquí, acá somos uribistas y no hay cabida para usted’. Por eso nunca me aceptaron. A mí me capturan porque yo no me iba a desmovilizar”, aseguró.