¿Trampa? Frank Martínez reveló cuál fue su estrategia para llegar a la final de MasterChef Celebrity

Frank Martínez confesó su estrategia para avanzar en MasterChef Celebrity

“Yo empecé a notar que claro, como yo entré mamando gallo, todos se empezaron a dar cuenta de que yo no cocinaba un cul*. Como yo estuve en la primera eliminación y me salvé porque hubo una más ahuevada que yo y perdió, entonces sobreviví a la primera eliminación y se volvió muy común decir que yo no cocinaba y, a la hora de escoger los equipos, a mí siempre me dejaban de último”, mencionó entre risas.