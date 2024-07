“No lo acepto”: Jorge Rausch explotó en reto de MasterChef Celebrity y regañó a los famosos

¿Cómo se conformaron los grupos en el reto de campo?

Jorge Rausch se llevó una sorpresa en su paso por las mesas

“Yo llevo aquí metido toda la vida y esto no puede ser, no lo acepto. No pueden hacer esto”, dijo el chef en medio de gritos.

“Si no empezamos a emplatar en el piso, no alcanzamos (...) No sé si la gente se dio cuenta de que emplatamos en el piso, pero eso no hizo que la gente no comiera, por el contrario, se comieron todo”, dijo Conny Camelo, reconocida por su papel en la telenovela Los Reyes.