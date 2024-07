Franko Bonilla relató cómo fue incidente con Jorge Rausch en MasterChef Celebrity: “Casi le da un infarto al viejito”

Hasta el momento , Bonilla, nacido en Pereira, pero criado en Bogotá, ha demostrado no ser el mejor en las artes culinarias; sin embargo, se ha logrado mantener en el programa, avanzando en los retos de eliminación, donde su creatividad le ha servido para esquivar su salida del concurso.

Al margen de esto, y mientras avanzan los capítulos de MasterChef Celebrity, el comparte contenido en sus redes sociales y cuenta, con su característico estilo de improvisación y stand up comedy, como le ha ido cada vez que ha tenido que competir en la cocina.

De hecho, en una de sus más recientes presentaciones, en las cuales alterna con la emisión del programa, contó cómo fue el reto de cocinar para 50 comensales en una empresa lechera, reto en el que su equipo tuvo diferencias con el chef Jorge Rausch por una decisión que claramente no fue la mejor y que les significó ponerse un nuevo delantal negro.

Según Bonilla, su grupo tenía tanto desorden en los mesones que no había espacio para emplatar las 50 porciones que exigía el reto , por lo que decidieron hacerle caso a Cony Camelo, coequipera que propuso emplatar en el suelo, algo que nadie cuestionó y que acataron como una solución rápida al problema que enfrentaban.

“Una niña del grupo, no voy a decir cuál Cony Camelo fue, se le vino una idea que yo hoy, todavía digo que fue una gran idea, y digo gran idea porque ninguno de los otros seis dijo nada, ni siquiera el capitán. (...) Hay que ser recursivos, la palabra que está de moda es ‘hay que resolver’, y vea cómo resuelve: y si la idea no fue buena, a la postre, nadie le dijo nada, no fue culpa solo de ella, sino de todos, a todos nos pareció la ‘ideasa’”, aclaró Bonilla antes de revelar cuál fue la reacción de Rausch.