MasterChef Celebrity 2026: se revela la lista de los posibles participantes

El reconocido periodista de entretenimiento, Carlos Ochoa, reveló el nombre de algunas estrellas.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

9 de enero de 2026, 3:17 a. m.
Lina Tejeiro, Sebastián Vega y Verónica Orozco.
Desde hace varios años, MasterChef Celebrity es una de las producciones favoritas de los televidentes colombianos, pues a través de este formato, algunas de las personalidades más importantes del mundo de la farándula muestran sus habilidades para la cocina y viven divertidos momentos frente a las cámaras.

Aunque hasta el momento, el Canal RCN no ha compartido la lista oficial de los participantes, el periodista de entretenimiento, Carlos Ochoa, reveló la lista de algunas celebridades que podrían llegar a hacer parte de la temporada 8 del reality gastronómico.

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el comunicador habló de cinco actores que habrían aceptado la invitación a encender los fogones de ‘la cocina más importante del país’.

Posibles participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Lina Tejeiro: la primera artista que entraría a la cocina para convencer a los jurados de la nueva edición, según Carlos Ochoa, sería la actriz Lina Tejeiro.

“Lina Tejeiro, a quien vimos presentando en La casa de los famosos Colombia, protagonizando Nuevo Rico, Nuevo Pobre y con su éxito digital entraría en esta cocina”, mencionó.

Verónica Orozco: por otro lado, se refirió a una de las actrices más queridas de Colombia, quien es reconocida por hacer parte de algunas de las producciones colombianas más vistas a nivel internacional.

“Mi querida Verónica Orozco se uniría a MasterChef Celebrity, supuestamente. A ella la estamos viendo en Simplemente Alicia en Netflix y próximamente, con Las de siempre para el Canal RCN”, dijo a través del video.

Emmanuel Restrepo: el actor paisa, quien ha participado en varias producciones del Canal RCN, e incluso, fue el host digital de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, estaría listo para ponerse el delantal y mostrar sus conocimientos culinarios.

“Emmanuel Restrepo, recordado como Carmelo en Rigo. Estuvo en La primera vez, parte, parte, parte 3 y viene la 4. Además, ha hecho muchas cosas y también es ganador de un Premio Macondo”, indicó Ochoa.

Angélica Blandón: la protagonista de una de las producciones más vistas del Canal Caracol llegaría al programa de cocina para conectar y enamorar a los televidentes.

“Nuestra querida Brenda de Las muñecas de la mafia, Tres Milagros y un montón de producciones. Recientemente, estuvo en Klass 95 y vendrá en La mujer prohibida”, manifestó el periodista.

Sebastián Vega: el actor y modelo nacido en Bucaramanga sería otro de los posibles participantes de la producción.

“Supuestamente, el recordado ‘baby’ de A mano limpia, entraría a MasterChef Celebrity este 2026, es un éxito digital con su esposa y con sus bebés”.

