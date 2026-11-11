Finanzas
Ciudadanos que viven en conjuntos residenciales podrían enfrentar multa de $233.000 si incumplen estas condiciones
Cada una de las administraciones debe informar las reglas de convivencia.
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11 de noviembre de 2026 a las 12:09 p. m.
Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. Foto: Montaje El País
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