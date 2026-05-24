Bogotá abre jornada gratuita de esterilización para perros y gatos: así puede acceder a uno de los 100 cupos disponibles

La Alcaldía de Bogotá invitó a los dueños de perros y gatos a participar en una nueva jornada gratuita de esterilización que se llevará a cabo el martes 26 de mayo de 2026, a partir de las 7:00 de la mañana, en el parque principal del barrio Las Brisas, ubicado en la carrera Quinta A #29-12 sur, en la localidad de San Cristóbal. La actividad contará con 100 cupos y estará dirigida exclusivamente a residentes de la zona.

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De acuerdo con la administración distrital, la atención se realizará por orden de llegada y hace parte de las estrategias que buscan promover la tenencia responsable de animales de compañía, así como prevenir la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad. La iniciativa se suma a los miles de cupos de esterilización gratuita que el Distrito ha habilitado durante este año para hogares vulnerables y animales en condición de calle.

¿Por qué recomiendan esterilizar a las mascotas?

Expertos y organizaciones dedicadas al bienestar animal coinciden en que la esterilización aporta importantes beneficios para la salud y el comportamiento de perros y gatos. Entre ellos se encuentra la disminución del riesgo de ciertas enfermedades reproductivas, la reducción de embarazos no deseados y el control responsable de la población animal.

Además, puede contribuir a disminuir conductas asociadas al marcaje territorial, las fugas en busca de pareja y algunos episodios de agresividad relacionados con el celo.

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La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) también destaca que este procedimiento puede ayudar a reducir el abandono de animales y mejorar su calidad de vida, al tiempo que evita el nacimiento de camadas para las que muchas veces no existe un hogar garantizado.

Las jornadas gratuitas de esterilización en Bogotá están orientadas principalmente a perros y gatos que habitan en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle o de cuadra. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer requisitos, recomendaciones y futuras fechas de atención.