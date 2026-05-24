Veterinarios revelan cuántas horas puede estar un perro solo en casa antes de que su salud se vea afectada

Los perros son animales totalmente dependientes del ser humano y, a diferencia de otras mascotas como los gatos, necesitan mayor interacción, actividad y compañía para mantenerse estables.

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Sin embargo, con las rutinas de trabajo, los compromisos y el día a día, aparece la duda de cuánto tiempo puede quedarse un perro solo en casa sin que eso afecte su salud o su bienestar.

Ante esta gran pregunta, veterinarios y especialistas en comportamiento animal aseguran que todo depende de la edad, la raza, el nivel de energía y las necesidades específicas de cada animal.

En el caso de los cachorros menores de cinco meses, los veterinarios recomiendan que permanezcan solos un máximo de dos horas seguidas, en especial dentro de un espacio seguro, con agua, alimento y una cama cómoda.

Los cachorros durante esta etapa todavía no logran controlar completamente sus necesidades fisiológicas ni manejar bien la ansiedad por separación.

Consejos para dejar a los perros solos en la casa. Foto: Getty Images

Para los perros adultos el escenario cambia un poco. Según explicó la especialista Alexandra Bassett, un perro adulto saludable que ya hizo ejercicio y tiene sus necesidades cubiertas puede tolerar entre seis y ocho horas de soledad.

Sin embargo, los expertos aclaran que eso no significa que sea lo ideal todos los días, ya que los perros siguen siendo animales extremadamente sociables y la falta constante de interacción puede afectar su comportamiento.

En el caso de los perros mayores, el margen vuelve a reducirse. Los veterinarios recomiendan no superar las seis horas sin supervisión, ya que muchos necesitan salir con mayor frecuencia, requieren medicación o pueden sufrir ansiedad más fácilmente.

Perros solos en casa Foto: 123RF

¿Qué pasa cuando un perro se queda solo mucho tiempo?

Las consecuencias de dejar a un perro demasiado tiempo solo pueden ir desde alteraciones en la conducta, hasta lo emocional. Entre los problemas más comunes aparecen la ansiedad, el estrés, conductas destructivas, ladridos excesivos, depresión y agresividad.

Muchos animales también pueden comenzar a romper muebles, morder objetos o hacer sus necesidades dentro de la vivienda debido al aburrimiento o la falta de estímulos.

Cuántas horas puede un perro estar solo en casa

Los expertos lo explican sin rodeos, los perros son animales sociables que perciben el abandono de manera inmediata.

Aunque no aplica en Colombia, la Ley de Bienestar Animal promulgada en España en 2023 estableció que los perros no deberían quedarse solos más de 24 horas seguidas, pues superar ese límite podría interpretarse como una situación de abandono.

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Otro factor importante es la raza, y Bassett señaló que una de las referencias más intuitivas es el nivel de energía que posee el perro.

Por ejemplo, razas como los labrador retriever suelen necesitar más ejercicio, juegos y actividad diaria que otras más tranquilas como el bulldog.