¿Por qué los gatos eligen dormir sobre las personas? Esto explica la ciencia

Los gatos son animales con comportamientos muy particulares y una de ellos es dormir al lado o encima de sus dueños o de las personas a las que les tienen confianza.

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A pesar de tener su propia cama, las personas resultan un buen refugio para acicalarse y luego darse una siesta al lado de su cuidador; esto se debe a varias razones, que vale la pena tener presentes.

Análisis de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han determinado que la interacción entre gatos y humanos estimula la liberación de la hormona conocida como oxitocina, la cual se relaciona con el amor.

Esta sustancia refuerza los vínculos afectivos, provoca sensación de bienestar y contribuye a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Por ello, cuando un gato se acomoda sobre una persona, ambos experimentan un beneficio emocional real.

Los gatos demuestran afecto de varias formas. Foto: Getty Images

Así las cosas, estas son algunas de las razones por las que estos felinos disfrutan y tienen la costumbre de hacer sus siestas encima de las personas.

Conexión instintiva: Para los gatos domésticos, dormir con sus dueños proporciona una sensación de seguridad. La calidez generada por los cuerpos humanos replica la sensación reconfortante de una colonia felina, creando un ambiente seguro y acogedor.

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Sentimientos de afecto: Estas mascotas tienen un sentido del olfato muy desarrollado y lo utilizan como medio de comunicación. Cuando un gato duerme con su dueño, no solo disfruta del calor físico, también se sumerge en el aroma de su humano, precisa el portal especializado Tienda Animal. Esto crea una fuerte conexión entre ambos.

Por comodidad: En otros casos, que el gato duerma pegado a su dueño o sobre él puede deberse a la comodidad. Aparte de los emplazamientos altos y cálidos, los felinos sienten predilección por las superficies mullidas. Por ejemplo, acostarse encima de la barriga es una buena opción para ellos, mientras disfrutan de la respiración de sus dueños.

Los gatos tienen varias razones para ubicarse encima de las personas. Foto: Getty Images

Para llamar la atención: Otra de las razones, según el portal Experto Animal, se relaciona con un reclamo de atención. Puede sentirse solo, aburrido o con ganas de jugar. En ocasiones esto se presenta si la persona acaba de llegar a casa y esta es su forma de decirle que la ha echado de menos. En cualquier caso, se trata de una conducta social positiva que han ido perfeccionando a medida que ha evolucionado su adaptación a la convivencia con los humanos.

Consuelo mutuo y apoyo emocional: El acto de un felino durmiendo con su dueño es de doble sentido. Mientras que la mascota se beneficia de la calidez y la seguridad, el humano gana una sensación de comodidad y compañía. Muchos dueños de estos peludos afirman sentir una profunda conexión emocional con sus amigos felinos durante el sueño compartido, lo que contribuye al bienestar general y a la reducción del estrés.