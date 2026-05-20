Distrito rescató una llama que tenía graves problemas de salud: operativo en el centro de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) informó el rescate de una llama en el centro de Bogotá, luego de un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Personería. La intervención ocurrió en el Parque Santander, donde los profesionales veterinarios constataron el deterioro en las condiciones físicas del ejemplar.

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Luego de un chequeo médico inicial en el lugar donde se explotaba al animal, los especialistas detectaron lesiones en la piel, úlceras en las patas, problemas odontológicos y una alteración en la forma de caminar del animal.

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El Idpyba explicó que la llamita ya tenía una evaluación previa en la que se fijaron compromisos de salud y un tratamiento contra la sarna que los tenedores no iniciaron, por lo que procedieron a una aprehensión preventiva. Tras el decomiso, el animal fue trasladado a un centro asistencial para recibir la atención correspondiente.

Restricciones a la explotación de animales en el espacio público

Esta acción responde a la nueva normativa de la administración distrital para regular el uso de especies en actividades de entretenimiento. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que continuará con estos operativos de control en cumplimiento del Decreto 069 de 2026, el cual prohíbe la explotación económica de animales en calles, plazas y rutas turísticas.

Llama Foto: @AnimalesBog

La medida no solo busca salvaguardar a las especies, sino también ofrecer alternativas de sustento para los ciudadanos que dependían de esta actividad. El decreto establece un plan de reconversión laboral para que las familias dedicadas tradicionalmente al comercio con llamas puedan transitar hacia otras opciones de ingresos económicos estables.

¿Qué hacer si ve un caso de maltrato animal?

El Distrito recordó las rutas institucionales para que los ciudadanos pongan en conocimiento de las autoridades los casos de desatención o agresión contra los animales. Dependiendo de la gravedad de la situación, existen diferentes mecanismos de denuncia.

Para escenarios donde la vida del animal se encuentre en peligro inminente o se sorprenda al infractor en el acto, la recomendación es comunicarse de inmediato con la Línea de Emergencias 123 para solicitar el apoyo de la patrulla policial.

Si el caso no presenta una urgencia vital, las personas deben recopilar pruebas de registro fotográfico o en video para instaurar la queja formal ante la Inspección de Policía de la localidad o interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.