Bulldog francés y sus problemas cognitivos: esto es lo que debe saber de esta raza

El bulldog francés es uno de los perros más populares del mundo. La forma de su cara, sus orejas de murciélago y su personalidad de “perro grande en cuerpo pequeño” lo han convertido en la mascota favorita de muchas personas.

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Detrás de esa ternura hay una realidad que todo dueño o futuro dueño de un perro como este debe conocer: esta raza acumula una lista importante de problemas de salud, y los cognitivos no son la excepción.

Una investigación del Royal Veterinary College reveló que los bulldogs franceses ya no pueden considerarse perros “normales” desde una perspectiva de salud, pues su bienestar se ha alejado sustancialmente del de otras razas y es notablemente peor.

El estudio analizó miles de ejemplares y concluyó que muchos de sus problemas están directamente relacionados con su anatomía extrema: hocico corto, cabeza grande, pliegues de piel y columna acortada.

Su tamaño reducido facilita la convivencia en espacios urbanos. Foto: Getty Images/Image Source

En lo que respecta al cerebro, uno de los problemas más comunes que enfrentan los perros con el tiempo es el Síndrome de Disfunción Cognitiva Canina, una enfermedad que guarda una sorprendente similitud con el Alzheimer en los seres humanos.

En el bulldog francés, esta vulnerabilidad se agrava porque su condición braquicéfala genera problemas respiratorios crónicos que, a largo plazo, afectan la oxigenación cerebral.

Cuando un perro desarrolla disfunción cognitiva puede dejar de reconocer rostros familiares, desorientarse al moverse por su propio hogar o perder el hábito de hacer sus necesidades en el lugar adecuado.

Bulldog francés Foto: Getty Images

También pueden aparecer comportamientos ansiosos nuevos, como caminar de un lado a otro o emitir quejidos por la noche.

Temblores, ladridos sin sentido aparente y sacudidas de cabeza también pueden ser señales de alerta que no deben ignorarse. La clave, según los expertos, está en la detección temprana y en la estimulación constante.

La estimulación mental es una herramienta fundamental para mantener activo el cerebro de los perros y proteger su capacidad cognitiva a lo largo de los años.

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Juegos que desafíen su mente, rompecabezas interactivos, entrenamiento en habilidades nuevas o simplemente variar las rutinas ayudan a mantener el cerebro en forma.

Alimentos ricos en antioxidantes como arándanos, espinacas y zanahorias también contribuyen a mantener la salud cerebral, y se recomienda que representen alrededor del 10% de la dieta diaria del perro.

El bulldog francés es un compañero extraordinario, pero exige un dueño informado y comprometido. Conocer sus vulnerabilidades cognitivas no es estar en alerta, es simplemente quererlo bien.