La adoptaron con ilusión, pero seis meses después Lupe volvió al refugio por una dolorosa razón

Lo que parecía ser el comienzo perfecto de una nueva vida para Lupe, una perrita que fue rescatada en Boyacá, terminó convertido en una historia que conmovió a muchos, pues seis meses de haber sido adoptada, regresó a la fundación Adopta Un Peludo.

La organización había celebrado la adopción como un paso importante para dejar atrás el abandono. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando la mujer que la recibió en su hogar señaló que ella llevaba un tiempo enfrentando una enfermedad que le fue diagnosticada recientemente y por la que tenía un pronóstico delicado.

De acuerdo con lo que informó la Fundación, la mujer concluyó que no podía hacerse cargo de los cuidados necesarios para Lupe y decidió devolverla buscando priorizar su bienestar.

La decisión de llevarla de vuelta se compartió de forma pública con autorización de la persona que la había adoptado, pues consideró que divulgar la situación podría ayudar a encontrar una nueva familia pronto.

Según lo que informaron, Lupe regresó al refugio el pasado 29 de abril. En ese momento también se entregó destinado a cubrir algunos gastos iniciales relacionados con su manutención, atención y adaptación. Después, la organización decidió asumir los restantes para ayudar en el proceso de la perrita.

A través de nuevos post, la fundación explicó que mantiene su compromiso con cada animal que rescatan y que seguirán brindándoles alimentación, seguimiento y acompañamiento.

Ellos mismos insistieron en que su labor era informar y darle visibilidad al caso para que llegaran posibles nuevos adoptantes.

De igual forma, la fundación también pidió evitar señalamientos contra la mujer adoptante. Según manifestó, siente empatía por las circunstancias que sucedieron y entiende que existen momentos extremadamente difíciles capaces de cambiar cualquier plan de vida. Por esta razón, resaltó que darle visibilidad no busca causar ataques, sino abrir puertas para una segunda oportunidad para Lupe.

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La historia provocó varias reacciones en redes sociales. Muchos usuarios dejaron ver la tristeza por el regreso de la perrita al refugio, mientras otros destacaron que la prioridad debía ser asegurar su bienestar. Además, varias personas manifestaron interés en adoptarla y ofrecieron apoyo económico para contribuir con sus necesidades durante esta espera. Por ahora, Lupe permanece bajo el cuidado de la fundación, recibiendo atención constante mientras avanza la búsqueda de un hogar definitivo.