Perros están sufriendo lesiones graves en parques públicos de Bogotá; se expuso un caso: “Pueden rasgar la piel”

Los parques públicos en Bogotá están significando un peligro para las mascotas, pues las canecas que hay tienen unos pines metálicos que están causando heridas en los perros y gatos.

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Recientemente, se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram @bogota24.7 el caso de un perro de raza pastor australiano que resultó herido gravemente por uno de estos pines metálicos.

Según dieron a conocer, el perro tuvo una cortada en todo su lomo, lo cual hizo que terminara en cirugía y con una cicatriz enorme en su cuerpo.

“Las canecas metálicas en parques están causando graves lesiones a los animales por piezas salientes, como pines mal ubicados, que pueden rasgar la piel al pasar cerca”, se lee en el post realizado, en el que también muestran que una de las soluciones que aplican es poner espumas de tubos de piscina en estos pines para que no lastimen a las mascotas.

En esta publicación, varios ciudadanos dejaron ver su preocupación por lo que está ocurriendo y también manifestaron que han pasado por lo mismo, o han sido testigos de esto,

“En el parque del condado de Castilla también le pasó a una perrita dóberman, una herida casi igual”; “Eso no sirve. Mi perro se cortó y esa espuma quedó dentro de la herida”; “También me pasó con la mía, horrible que tengan algo tan afilado en todos los parques de Bogotá”; “A mi bebé también le pasó hace cinco años. Estuve en reunión con la Alcaldía y finalmente no ocurrió nada”, se lee.

Perros salen heridos por pines en canecas metálicos en Bogotá. Foto: Instagram: @bogota24.7

No es la primera vez que se habla de esta problemática, pues desde hace dos años, el concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, viene denunciando este tema que continúa afectando a las mascotas de la ciudad.

“Hemos recibido más de 300 denuncias porque varios perritos se han venido hiriendo con las canecas y con los pines que están expuestos en estas. Hemos solicitado en varias ocasiones a la Administración que cambie el diseño de estas canecas para evitar este tipo de incidentes”, dijo en ese entonces Samir Abisambra.

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Si bien el Distrito ya tiene conocimiento de lo que sucede y trabaja por una solución, los ciudadanos continúan lanzando advertencias e intentando soluciones caseras como poner espumas o tapas de gaseosa, para evitar que las mascotas sigan resultando heridas.