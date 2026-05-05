Ocho señales de estrés en su gato que pasan desapercibidas: aprenda cómo identificarlas

El estrés es una situación que no solo viven los humanos, pues los animales también se enfrentan a este estado de preocupación derivado de diferentes circunstancias, y los gatos no escapan a este.

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Desde los hábitos de limpieza hasta la forma en que las personas interactúan con estas mascotas pueden causarles ansiedad y estrés. El portal Humane World for Animals indica que cuando los gatos afrontan múltiples fuentes de estrés, pueden sentirse muy infelices.

El estrés en los felinos puede provocar comportamientos problemáticos, como orinar fuera de la arenera, y también es posible que afecte su calidad de vida. Un gato estresado puede enfermarse.

Así las cosas, es importante saber identificar cuáles son las señales que indican que los felinos están estresados y de esta forma evitar comportamientos o cosas que puedan afectarlos.

Un gato con estrés puede reducir el apetito. Foto: Getty Images

Señales a tener en cuenta

Postura del cuerpo: El cuerpo del michi emite señales que permiten interpretar su estado emocional. Un gato estresado puede adoptar una postura encorvada o tensa, con las orejas hacia atrás, las pupilas dilatadas y los bigotes tensos.

Lamidos frecuentes: Los lamidos frecuentes son otra señal, así como los movimientos de piel como “temblores” o un aumento en los parpadeos.

Maullidos excesivos: Un aumento en la vocalización o maullidos excesivos son otro signo del estrés en las mascotas felinas.

Cambios de humor: Los gatos pueden ponerse intranquilos e incluso agresivos cuando están estresados.

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Trastornos alimenticios: Es posible que los gatos dejen de comer o quieran hacerlo de forma excesiva.

Hiperactividad: Los michis pueden ponerse hiperactivos o acompañar a sus dueños por todas partes de la casa.

Problemas con la evacuación: En ocasiones, los gatos estresados orinan o defecan por fuera del arenero.

Alteraciones digestivas: Estas mascotas pueden manifestar alteraciones en su digestión y presentar vómitos, diarrea o falta de apetito.

Un gato con estrés puede mostrar señales de agresividad. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo evitar el estrés en los gatos?

De acuerdo con los expertos, una forma de evitar el estrés en los gatos es reducir los olores, pues el incienso, los ambientadores eléctricos, los aceites esenciales y las velas perfumadas pueden irritarlos y enmascarar su propio olor.

De igual forma, hay mascotas que son sensibles a los ruidos fuertes, como las herramientas eléctricas y la música a alto volumen, así que si la casa es ruidosa, lo mejor es habilitar un espacio tranquilo donde el gato pueda refugiarse.

También es importante mantenerles la arenera limpia. A la mayoría de los gatos les gusta una caja grande y abierta, con arena sin perfume y de textura arenosa. Lo ideal es limpiarles este lugar al menos una vez al día.