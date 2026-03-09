El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) habilitó 300 nuevos cupos destinados a las jornadas de esterilización para perros y gatos en Bogotá.

El programa institucional está dirigido a los propietarios que residen en viviendas catalogadas en los estratos 1, 2 y 3. De igual manera, la convocatoria cobija a los ciudadanos que desarrollan labores de rescate y cuidado de animales de compañía en los diferentes barrios de la capital.

El proceso de agendamiento se debe gestionar mediante la plataforma web ‘Turnos Animales Bogotá’. Al acceder al portal, el sistema despliega un material audiovisual con los datos técnicos y las normativas que los usuarios deben conocer antes de confirmar la solicitud del turno.

Para efectuar la intervención quirúrgica, el IDPYBA determinó una serie de indicaciones médicas y logísticas que los animales deben cumplir de manera estricta. El protocolo exige un ayuno de seis horas para la ingesta de líquidos y de ocho horas para el consumo de alimentos sólidos.

Asimismo, los responsables deben presentar los resultados de exámenes prequirúrgicos recientes, los cuales incluyen cuadro hemático, ALT y creatinina. Estos análisis clínicos deben tramitarse de forma independiente en centros veterinarios externos, puesto que sus costos no están cubiertos por el programa distrital.

Respecto a las normas de traslado hacia los puntos de atención, los caninos deben ingresar con traílla y correa, sumado al uso de bozal si el comportamiento del animal lo hace necesario. Por su parte, la movilización de los felinos debe realizarse obligatoriamente dentro de un guacal.

Adicionalmente, los asistentes tienen que portar una cobija y un collar isabelino, implementos requeridos para el manejo postoperatorio y para impedir que el paciente afecte la zona operada.

El día de la cita, es un requisito presentar el código QR generado tras diligenciar el formulario de inscripción en la página web. Este comprobante puede ser exhibido en formato impreso o de manera digital desde cualquier dispositivo móvil.

También se solicita la presentación de la cédula de ciudadanía original de quien tramitó la cita, una fotocopia del documento de identidad y la copia de un recibo de servicio público, con una vigencia no mayor a seis meses, que certifique la residencia en los estratos avalados por la entidad.

La directriz de la organización establece que el ciudadano responsable del registro virtual tiene que ser la misma persona que acompañe al animal doméstico durante la realización del procedimiento médico.

La cobertura del servicio se restringe a perros y gatos que habiten en Bogotá, con edades que oscilen entre los cuatro meses y los ocho años, que reporten un óptimo estado de salud y registren un peso superior a un kilogramo.

En el caso de las hembras, la operación se ejecutará únicamente si han transcurrido al menos 45 días desde la fecha de su último parto o de su periodo de celo.

Para concluir, el IDPYBA informó que los procedimientos quirúrgicos implican riesgos y posibles complicaciones clínicas. Estas eventualidades serán manejadas por los profesionales especialistas adscritos a la campaña, quienes comunicarán la información técnica a los responsables de cada paciente.