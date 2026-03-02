4 PATAS

Jornada de esterilización animal gratuita en Cali: conozca fechas y horarios

La UAEPA anunció su calendario de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en diversas comunas de Cali.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
2 de marzo de 2026, 7:54 p. m.
Este es el calendario de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos de esta semana en Cali.
Este es el calendario de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos de esta semana en Cali. Foto: Alcaldía de Popayán

La Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA), ha divulgado el cronograma para las jornadas de esterilización de animales domésticos que se llevarán a cabo durante la primera semana del presente mes.

Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

De acuerdo con la información suministrada, estos procedimientos quirúrgicos se realizarán sin costo económico para la ciudadanía y su ejecución se extenderá desde la mañana de este lunes 2 de marzo hasta el próximo sábado 7 de marzo en distintas comunas del distrito.

El calendario oficial indicó intervenciones el día de hoy, lunes 2 de marzo, a las 7:00 a.m. en las instalaciones de la sede comunal del C.A.L.I. número 18, ubicada en el barrio Buenos Aires.

La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades legar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales.
La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades llegar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales. Foto: Alcaldía de Popayán

Para la jornada del martes 3 de marzo, las unidades de atención se instalarán en el polideportivo del sector El Plan, perteneciente al corregimiento de La Buitrera, y frente a la Estación de Policía del barrio Terrón Colorado, en la Comuna 1 de la ciudad.

4 Patas

Como los gatos: la ciencia revela el secreto sensorial de los bigotes en la trompa de los elefantes

4 Patas

Alerta veterinaria: el error más común en el cuidado de los perros que estaría aumentando las visitas a urgencias

4 Patas

¿Se puede faltar al trabajo por una urgencia con su mascota? Esto dice la ley

Perros

En video quedó un perro que le tiene miedo a viajar en avión: los auxiliares de vuelo no contuvieron la risa

4 Patas

Denuncian muerte de tres perros en guardería canina en Madrid, Cundinamarca: “Exigimos justicia”

4 Patas

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

4 Patas

Salmonella ahora en perros: Retiran del mercado famosas galletas caninas por posible brote de infección

4 Patas

Habrá brigadas veterinarias y jornadas gratuitas de esterilización para animales en Bogotá durante febrero; estas son las fechas

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Semana TV

Video | Así funcionarán las esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en Colombia

Según el reporte emitido, el miércoles 4 de marzo se establecerán dos puntos de intervención a partir de las 7:00 a.m. El primero de ellos operará en el parque de La Virgen del barrio Floralia (Comuna 6), mientras que el segundo se ubicará en el parque de La Iguana, en el sector de Villa del Prado (Comuna 5).

Consecuentemente, el jueves 5 de marzo los equipos médicos se trasladarán a la casa comunal de Brisas de Los Álamos, en la Comuna 2, y al barrio Nueva Floresta, en la Comuna 12.

El viernes 6 de marzo, las labores de esterilización estarán programadas para realizarse en la caseta comunal Las Minas de la vereda Normandía, en el corregimiento de Golondrinas, así como en el parque La Horqueta del barrio Siloé (Comuna 20).

Finalmente, este ciclo de atención semanal concluirá el sábado 7 de marzo en la caseta comunal de Vegas de Comfandi, ubicada en la Comuna 17.

Informes de entidades del sector veterinario, como Purina y Hill’s Pet, señalan que la esterilización animal puede conllevar beneficios para la salud pública y la longevidad de las especies.

En el caso de las hembras, el procedimiento reduciría el riesgo de desarrollar carcinomas de mama y de útero; por su parte, en los machos, prevendría presuntas patologías testiculares.

Asimismo, estas intervenciones quirúrgicas están asociadas con una disminución en las tasas de contagio de enfermedades, tales como la leucemia felina (FeLV) y el virus de inmunodeficiencia felina (VIF).

Para acceder a estos servicios, la UAEPA ha estipulado una serie de requisitos. Los interesados deberán presentarse en los puntos señalados antes de las 7:00 a.m., dado que la asignación de cupos se realiza bajo el orden de llegada.

Adicionalmente, se exigirá una fotocopia de la cédula por cada animal, el porte de elementos de abrigo para el postoperatorio, insumos de aseo para recolección de residuos biológicos y la firma de la respectiva autorización quirúrgica.

Más de 4 Patas

Gato y elefante bebé

Como los gatos: la ciencia revela el secreto sensorial de los bigotes en la trompa de los elefantes

Veterinarios realizando un examen médico a un perro hospitalizado en el hospital de animales - conceptos de medicina de emergencia.

Alerta veterinaria: el error más común en el cuidado de los perros que estaría aumentando las visitas a urgencias

Emergencias veterinarias y el entorno laboral

¿Se puede faltar al trabajo por una urgencia con su mascota? Esto dice la ley

En video quedó la impactante reacción de un perrito al volar - X (@Alcesarlosuyo)

En video quedó un perro que le tiene miedo a viajar en avión: los auxiliares de vuelo no contuvieron la risa

Lola, Dante y Padma fueron los perros que murieron.

Denuncian muerte de tres perros en guardería canina en Madrid, Cundinamarca: “Exigimos justicia”

x

En imágenes | Milagroso caso Scar: de ser atacado hasta con machete a buscar un nuevo hogar

Retiran del mercado popular snack para perros por riesgo de Salmonella

Salmonella ahora en perros: Retiran del mercado famosas galletas caninas por posible brote de infección

Enternecedor video de rescate de un par de perros - X (@mariselafuentealb)

En video quedó el asombroso rescate de dos perros que no podían salir de una represa por sus propios medios

Así puede identificar si la comida de su perro es de calidad.

El simple método que le permite identificar un concentrado premium de uno de baja calidad para su perro; hay 3 ingredientes clave

Noticias Destacadas