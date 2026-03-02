Jornada de esterilización animal gratuita en Cali: conozca fechas y horarios

La Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA), ha divulgado el cronograma para las jornadas de esterilización de animales domésticos que se llevarán a cabo durante la primera semana del presente mes.

De acuerdo con la información suministrada, estos procedimientos quirúrgicos se realizarán sin costo económico para la ciudadanía y su ejecución se extenderá desde la mañana de este lunes 2 de marzo hasta el próximo sábado 7 de marzo en distintas comunas del distrito.

El calendario oficial indicó intervenciones el día de hoy, lunes 2 de marzo, a las 7:00 a.m. en las instalaciones de la sede comunal del C.A.L.I. número 18, ubicada en el barrio Buenos Aires.

La participación activa de la comunidad es clave para el éxito de estas actividades, por eso recomendaron a las comunidades llegar puntualmente y seguir todas las indicaciones del personal presente para garantizar una atención ágil, segura y respetuosa para los animales.

Para la jornada del martes 3 de marzo, las unidades de atención se instalarán en el polideportivo del sector El Plan, perteneciente al corregimiento de La Buitrera, y frente a la Estación de Policía del barrio Terrón Colorado, en la Comuna 1 de la ciudad.

Según el reporte emitido, el miércoles 4 de marzo se establecerán dos puntos de intervención a partir de las 7:00 a.m. El primero de ellos operará en el parque de La Virgen del barrio Floralia (Comuna 6), mientras que el segundo se ubicará en el parque de La Iguana, en el sector de Villa del Prado (Comuna 5).

Consecuentemente, el jueves 5 de marzo los equipos médicos se trasladarán a la casa comunal de Brisas de Los Álamos, en la Comuna 2, y al barrio Nueva Floresta, en la Comuna 12.

El viernes 6 de marzo, las labores de esterilización estarán programadas para realizarse en la caseta comunal Las Minas de la vereda Normandía, en el corregimiento de Golondrinas, así como en el parque La Horqueta del barrio Siloé (Comuna 20).

Finalmente, este ciclo de atención semanal concluirá el sábado 7 de marzo en la caseta comunal de Vegas de Comfandi, ubicada en la Comuna 17.

Informes de entidades del sector veterinario, como Purina y Hill’s Pet, señalan que la esterilización animal puede conllevar beneficios para la salud pública y la longevidad de las especies.

En el caso de las hembras, el procedimiento reduciría el riesgo de desarrollar carcinomas de mama y de útero; por su parte, en los machos, prevendría presuntas patologías testiculares.

Asimismo, estas intervenciones quirúrgicas están asociadas con una disminución en las tasas de contagio de enfermedades, tales como la leucemia felina (FeLV) y el virus de inmunodeficiencia felina (VIF).

Para acceder a estos servicios, la UAEPA ha estipulado una serie de requisitos. Los interesados deberán presentarse en los puntos señalados antes de las 7:00 a.m., dado que la asignación de cupos se realiza bajo el orden de llegada.

Adicionalmente, se exigirá una fotocopia de la cédula por cada animal, el porte de elementos de abrigo para el postoperatorio, insumos de aseo para recolección de residuos biológicos y la firma de la respectiva autorización quirúrgica.