¿Es normal que mi perro “llore” o suspire? La ciencia explica este comportamiento de las mascotas

Muchos dueños de mascotas han visto un momento que despierta dudas y hasta preocupación, y este es cuando los perros emiten un largo suspiro mientras descansan o también cuando dejan escapar sonidos que parecen pequeños lloriqueos.

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Ante estas conductas, la pregunta suele ser si realmente los animales están expresando emociones similares a las humanas o si existe otra explicación detrás de estos comportamientos.

La ciencia ha comenzado a dar respuestas más precisas sobre estas manifestaciones que forman parte del lenguaje cotidiano de los perros.

Investigaciones recientes señalan que los perros utilizan diferentes sonidos y expresiones corporales para comunicar estados emocionales, necesidades e incluso niveles de bienestar.

Los perros tienden a estar tristes cuando están solos en la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los especialistas explican que los suspiros suelen estar relacionados con momentos de relajación.

Cuando un perro se acomoda después de una actividad física, recibe atención de sus dueños o cuando simplemente encuentra una posición cómoda para descansar, es común que exhale profundamente.

Este comportamiento puede interpretarse como una señal de tranquilidad y satisfacción.

Sin embargo, el contexto es importante. Un suspiro también puede aparecer cuando el animal experimenta frustración leve o cuando una expectativa no se cumple, como esperar un paseo o un juego que finalmente no ocurre.

Los suspiros y vocalizaciones forman parte del complejo universo emocional de los perros. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esta razón, los expertos recomiendan observar el lenguaje corporal completo antes de sacar conclusiones.

En cuanto a los sonidos que algunas personas identifican como llanto, la explicación es diferente. Los perros no lloran emocionalmente de la misma manera que los seres humanos.

Aunque pueden hacer gemidos, quejidos o sonidos parecidos al llanto, estas suelen responder a varios factores, entre ellos la búsqueda de atención, la ansiedad, el estrés o alguna molestia física.

Los investigadores también destacan que los perros han desarrollado una notable capacidad para comunicarse con las personas a lo largo de miles de años de convivencia.

Gracias a esta adaptación, muchos comportamientos parecen hechos para captar la atención humana y fortalecer el vínculo con sus cuidadores.

Los expertos señalan que la observación diaria resulta fundamental para identificar cuándo un comportamiento es normal y cuándo podría requerir una consulta veterinaria.

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Si los gemidos son frecuentes, aparecen de forma repentina o están acompañados por cambios en el apetito, la movilidad o el estado de ánimo, es recomendable buscar orientación profesional.

Lejos de ser simples sonidos sin significado, los suspiros y vocalizaciones forman parte del complejo universo emocional de los perros, y comprender estas señales permite fortalecer la relación con las mascotas y responder mejor a sus necesidades, mejorando así su bienestar y calidad de vida cada día.