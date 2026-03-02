4 Patas

¿Son suyos? Buscan a los dueños de dos perros encontrados en la carrera 7 con calle 70, en Bogotá

Protección Animal Bogotá activó sus canales digitales para encontrar al dueño de dos perros perdidos en Chapinero.

Redacción 4 Patas
2 de marzo de 2026, 10:01 p. m.
La ciudadanía encontró a estos dos perros en la ciudad de Bogotá
La ciudadanía encontró a estos dos perros en la ciudad de Bogotá Foto: X (@AnimalesBOG)

Protección Animal Bogotá reportó, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, el hallazgo de dos caninos que se encuentran en situación de extravío en el norte de la capital.

Según la información suministrada por la institución, los animales fueron localizados en la localidad de Chapinero, específicamente en la intersección de la carrera Séptima con calle 70.

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

Los cuadrúpedos se encontraban deambulando por el sector al momento de ser retenidos de manera preventiva por un ciudadano.

El reporte preliminar indica que los animales no presentarían afectaciones visibles de salud; no obstante, se ha difundido un número de contacto oficial para que posibles propietarios o personas con información relevante se comuniquen con el fin de establecer su procedencia.

La publicación ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes han solicitado a través de plataformas digitales que los ejemplares no sean separados mientras se adelanta la búsqueda de sus cuidadores.

Ante situaciones de esta naturaleza, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dispone de una ruta de atención y herramientas técnicas diseñadas para centralizar los reportes y facilitar el retorno de los animales a sus hogares.

Entre los mecanismos destacados se encuentra el portal oficial Perros y gatos buscan su hogar, una sección web donde los reportes de hallazgo permanecen vigentes por un periodo de tres meses.

Asimismo, el protocolo institucional establece que los ciudadanos que localicen animales posiblemente perdidos pueden formalizar el reporte mediante el correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, adjuntando evidencia fotográfica y coordenadas geográficas exactas.

Esta gestión permite que la información sea integrada a una base de datos centralizada, evitando la dispersión de datos en redes sociales privadas y optimizando la trazabilidad de los casos.

El instituto también promueve el registro en el sistema ‘Ciudadano de 4 patas’. Esta herramienta facilitaría la identificación inmediata del cuidador en caso de que el animal porte un microchip de identificación.

Por otro lado, la entidad recuerda que, si un animal hallado presenta heridas o riesgos vitales aparentes, el reporte debe canalizarse obligatoriamente a través de la línea de emergencias 123 para activar la Brigada de Urgencias Veterinarias.

De momento, se espera que el proceso de difusión en redes sociales y bases de datos institucionales permita el pronto reencuentro de los dos caninos hallados en Chapinero con su respectivo núcleo familiar.

