4 PATAS

En video quedó el asombroso rescate de dos perros que no podían salir de una represa por sus propios medios

Dos bomberos de Toconao realizaron un heroico rescate de dos perros que estaban a punto de ahogarse.

Redacción 4 Patas
26 de febrero de 2026, 9:29 p. m.
Enternecedor video de rescate de un par de perros - X (@mariselafuentealb)
Enternecedor video de rescate de un par de perros - X (@mariselafuentealb) Foto: X (@mariselafuentealb)

Hay videos que reconcilian con el mundo y, esta semana, uno se llevó todos los aplausos en redes sociales. En las imágenes se ve el momento exacto en que dos bomberos se juegan el físico para sacar a un par de perros que estaban atrapados en una represa en medio de la nada.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 25 de febrero en el sector del valle de Jere, cuando una pareja que caminaba por la zona se dio cuenta de que algo andaba mal, puesto que dos perros flotaban en el agua, visiblemente agotados, tras haber nadado durante horas para no ahogarse.

La historia de Tomy: el perro que fue abandonado en Medellín con una conmovedora nota: “Me reciben, por favor, gracias”

Al recibir el aviso, dos voluntarios del cuerpo de Bomberos de Toconao se desplazaron hasta el lugar para intentar lo que parecía una misión casi imposible. En el video se puede sentir la tensión del momento cuando uno de los rescatistas baja hacia el agua sostenido apenas por cuerdas y arneses, mientras su compañero arriba vigila cada centímetro de la maniobra.

YouTube video vFgsSYmM8JE thumbnail

La técnica fue impecable. El rescatista que bajó tomó con cuidado al primero de los canes y, con un esfuerzo físico notable, logró subirlo hasta la superficie apoyándose en una escalera para estabilizarse.

Sin perder tiempo, repitió la misma operación con el segundo perro, logrando poner a ambos a salvo. Aunque todavía no se sabe cómo terminaron estos animales en medio del oasis, el video del rescate se difundió tan rápido que la falta de información oficial sobre su dueño o su salud pasó a segundo plano frente al heroísmo de los uniformados.

Como era de esperarse, internet se llenó de comentarios cargados de sentimiento. Mensajes como: “esto vale más que cualquier noticia de política o farándula” y “bendiciones para la persona que avisó y para estos héroes que trabajan sin sueldo” inundaron las publicaciones.

La gente no escatimó en elogios para los bomberos, recordándole al mundo que su labor incondicional merece todo el respeto de la sociedad.

Más allá del final feliz, este episodio terminó uniendo a miles de personas bajo una misma causa, el respeto absoluto por la vida de los animales y el agradecimiento a quienes están dispuestos a salvarla. Al final del día, estas son las historias que realmente son dignas de compartir, esas donde la empatía le gana a la indiferencia.

