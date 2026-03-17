¿Tuvo un cambio anormal en el Sisbén? Alcaldía de Cali llama a la calma y revela la razón de los ajustes

Con la más reciente actualización en el Sisbén, varios ciudadanos en Cali han manifestado inquietud tras notar cambios abruptos en su clasificación dentro del sistema, que es fundamental para el acceso a subsidios y programas sociales en Colombia. La sorpresa ha generado dudas, especialmente entre quienes temen perder beneficios o consideran que se trata de un error.

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Frente a esta situación, la Alcaldía de Cali aclaró que los cambios en la clasificación del Sisbén no obedecen a errores de la plataforma, sino a un proceso de actualización del sistema a nivel nacional. Según se informó, estos ajustes se realizan a partir del cruce de datos con diferentes bases oficiales del Estado.

El sistema ahora contrasta los datos de los ciudadanos con plataformas como el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), la Base de Datos Única de Afiliados en Salud (BDUA) y registros de la Registraduría.

Los errores obedecen a un proceso de actualización del sistema a nivel nacional. Foto: SISBEN

Este proceso permite verificar aspectos como el nivel educativo, la afiliación a salud o la vinculación a sistemas de pensiones, variables que influyen directamente en la clasificación socioeconómica de cada persona.

Según explicó Flavio Carabalí, coordinador del Sisbén en Cali, “una familia puede tener una clasificación inicial cuando se realiza la encuesta”, pero posteriormente el sistema revisa información en bases nacionales y, si detecta cambios en las condiciones sociales o económicas, la clasificación puede modificarse.

Las autoridades insistieron en que este tipo de ajustes no son decisiones locales, sino parte de una actualización general del sistema en todo el país. Esto responde a un modelo más dinámico que busca reflejar con mayor precisión la realidad de los hogares colombianos.

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En esa misma línea, el Departamento Nacional de Planeación (DN) explica que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia. Su funcionamiento se da mediante una encuesta que clasifica a los hogares por su capacidad de generar ingresos y calidad de vida (en los grupos A, B, C, D). Esta clasificación permite al Estado focalizar ayudas y subsidios. Por esta razón, su actualización constante es clave para que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Sin embargo, uno de los puntos que más preocupa a los ciudadanos es la posible pérdida de ayudas. Sobre esto, la Alcaldía fue enfática en aclarar que un cambio en la clasificación no implica automáticamente la pérdida de subsidios, ya que cada programa social tiene criterios propios para definir sus beneficiarios.

Se puede pedir una nueva visita para revisar la información y actualizar los datos en caso de inconsistencias. Foto: Alcaldía de Cali

Además, las personas que no estén de acuerdo con su clasificación pueden solicitar una nueva encuesta, siempre y cuando haya pasado un tiempo mínimo de seis meses desde la última visita. Esto permite revisar la información y actualizar los datos en caso de inconsistencias.

El trámite de solicitud se puede realizar en la sede del Sisbén en Cali, la cual está en la Avenida Roosevelt # 37-29, ubicada en el barrio Eucarístico, o en los puntos de atención habilitados en diferentes sectores de la ciudad.