Cali

Alcaldía de Cali alerta intento de fraude electoral: nadie puede “bajar” el Sisbén a cambio de votos

A falta de 10 días para las elecciones legislativas, se han intensificado los controles para evitar situaciones fraudulentas.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
Denuncia en Cali: presuntamente bajarían puntos de Sisbén a cambio de votos.
Foto: Registraduría Nacional / Sisbén / Montaje: Semana

En medio del ambiente preelectoral, la Alcaldía de Santiago de Cali prendió las alarmas por un presunto caso de fraude electoral y lanzó una advertencia pública para evitar que la comunidad sea víctima de engaños.

Por medio de un comunicado, la alcaldía señaló que habría personas que estarían ofreciendo supuestas “ayudas” para cambiar la clasificación del Sisbén, a cambio de respaldos políticos o compromisos electorales. Frente a esta situación, el Distrito reiteró que ningún trámite del sistema está vinculado a campañas ni a favores partidistas.

La alerta se produce luego de que el Departamento Administrativo de Planeación confirmara que algunos ciudadanos denunciaron ofrecimientos para “bajar” su categoría del Sisbén a cambio de apoyo electoral.

El presidente Gustavo Petro viene minando la credibilidad del sistema electoral colombiano, ambientando un gran “fraude” por el software que usa la Registraduría.
Foto: guillermo torres-semana

José Valencia, coordinador de Puntos de Atención Sisbén, informó que en los últimos días algunos usuarios han reportado estos ofrecimientos sospechosos para modificar su clasificación a cambio de respaldos políticos en las elecciones legislativas de este 8 de marzo.

Frente a estas notificaciones de la ciudadanía, fue claro respecto a que la categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos, ya que es el resultado de un procedimiento técnico definido a nivel nacional.

Asimismo, Valencia explicó que la categoría asignada es el resultado de un proceso técnico independiente, establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según indicó, la entidad nacional determina el resultado con base en la encuesta aplicada en el hogar y el cruce con registros administrativos oficiales.

Por su parte, Vanessa López, subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, fue enfática en que ningún funcionario público, intermediario o particular tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén. “Estos ofrecimientos son falsos y no tienen sustento técnico ni legal. El sistema no depende de campañas políticas ni de gestiones individuales”, subrayó.

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.
Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)

¿Qué hacer si no está de acuerdo con su categoría de Sisbén?

La administración distrital recordó que quienes hayan cumplido seis meses desde la última encuesta pueden solicitar una nueva visita para actualizar su información. Esa solicitud será nuevamente evaluada por el DNP bajo los criterios técnicos establecidos a nivel nacional.

Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación. Es el único mecanismo oficial para que su situación socioeconómica sea nuevamente evaluada”, precisó Valencia.

La Alcaldía indicó que estas solicitudes pueden realizarse, tanto presencialmente como a través de los canales oficiales:

  • En la sede principal del Sisbén, ubicada en la Avenida Roosevelt #37-29, barrio Eucarístico, o en cualquiera de los 10 puntos de atención habilitados en la ciudad.
  • WhatsApp: 318 043 7893, 315 933 9013 y 318 049 8949.

Finalmente, la Alcaldía invitó a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que aseguren poder alterar la clasificación y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier situación irregular.

Noticias Destacadas