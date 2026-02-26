Cali

¿Cuánto cuesta vivir en Cali en el 2026? Estos son los datos que debe saber

El costo de vida es un indicador que influye de manera directa en las decisiones económicas de los hogares caleños.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
Costo de vida en Cali 2026.
Costo de vida en Cali 2026. Foto: Adobe Stock / Alcaldía de Cali / Montaje: Semana
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Cali

La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.

Las razones por las que la Alcaldía de Cali mantendrá la prohibición de parrilleros hombres en moto durante 2026

La desaparición de la lideresa política Ana Guetio y varios de sus asistentes fue reportada ante los medios de comunicación en la madrugada de este jueves 25 de febrero.

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Maltrato animal en Bogotá

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Festival de arte y muralismo Villanueva no juega.

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

El programa beneficia a los estudiantes y recién graduados de educación superior.

Renta Joven en Cali: fechas claves de las transferencias y requisitos para ser beneficiario del programa

La Fundación Valle del Lili adelantará obras de adecuación en la sede Limonar, motivo por el cual el servicio de urgencias será trasladado temporalmente a la sede principal a partir de enero de 2026.

Cuatro hospitales colombianos, entre los mejores del mundo: ranking evaluó 2.500 centros asistenciales

Barrio histórico atraviesa un proceso de transformación que impresiona.

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

x

¿Atrapado en el tráfico? Así funciona la ‘Ola Verde’ que busca liberar las vías de Cali

Noticias Destacadas