En imágenes | Hombre sale a correr cuando llegan a asaltar a su compañera: burlas e indignación

Un video viralizado en las últimas horas generó una ola de reacciones y comentarios burlescos en contra de un hombre que, de acuerdo con la evidencia gráfica que circula en redes sociales, huyó cuando un presunto delincuente llegó a asaltar a la compañera con quien caminaba en una calle de Cali.

En video| Momento exacto en que una mujer le robó el teléfono a un hombre en estación del MIO: esto pasó con la presunta delincuente

El hurto

Las imágenes viralizadas permiten identificar que un hombre y una mujer caminaban tranquilamente por un barrio de Cali, cuando intempestivamente fueron abordados por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

El motociclista se dirigió decididamente sobre la mujer para, evidentemente, despojarla de alguna pertenencia. Fue entonces cuando el joven que acompañaba a la víctima decidió huir corriendo, dejando sola a la víctima que fue hurtada finalmente.

Cuando que la mujer era robada, el hombre salió a correr. Foto: Composición SEMANA | Fotos: capturas de pantalla de @ColombiaOscura

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, en donde se evidenció la indignación por el hecho de inseguridad en Cali; sin embargo, la actuación del acompañante de la víctima se llevó todo el foco.

No se ha confirmado el vínculo entre los jóvenes que caminaban juntos. Aunque algunas publicaciones afirman que serían compañeros sentimentales, hasta el momento, no es evidente ni corroborada la relación.

Si bien el hecho generó burlas y comentarios hacia el hombre por un sector de los internautas, otros prefieren pronunciarse ante la problemática de inseguridad de la cual fue víctima esta mujer.

Inseguridad en Cali

El balance oficial de la Alcaldía demuestra una reducción en los homicidios durante 2025 y, por su parte, la Policía Metropolitana de Cali reportó un incremento en las capturas relacionadas con hurto, homicidio y tráfico de drogas en el año mencionado.

Es importante precisar que esto no significa propiamente que hayan crecido estos delitos en la ciudad. Los datos oficiales de las autoridades indican que las denuncias disminuyeron frente al año anterior en varias comunas priorizadas.

La Policía Metropolitana informó que las capturas incluyeron delitos como hurto, homicidio, porte ilegal de armas y narcotráfico. De tal forma que aseguraron que los decomisos ayudaron a prevenir homicidios y atracos.

Video| Indignación en Cali por hombre que ingresó a la iglesia La Ermita y destruyó imágenes religiosas: “Soy el 666″

De acuerdo con la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali, este año desplegaron la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad, entre los que destacan los esquemas en las estaciones del MIO.

Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue siendo alta entre habitantes de Cali. Un sondeo de Cali cómo vamos demostró que la ciudadanía muestra una preocupación especial por hurtos, violencia y presencia de estructuras criminales en la ciudad.