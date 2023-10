En defensa propia, un ciudadano le disparó a presunto ladrón en el norte de Cali: la comunidad le incineró la motocicleta

Entretanto, los internautas no han dejado de opinar sobre lo ocurrido en este sector de la ciudad. “Toca así porque la misma Policía le dice a la gente que no haga la denuncia para evitar de que las celdas de las estaciones se llenen”; “lastimosamente tocó volver a los métodos de hace 60 años”; “a eso vienen a la ciudad sin institucionalidad”.

Otro caso

Entretanto, quienes estaban alrededor le reclaman: “¿dónde están los zapatos?”. A lo que ella responde: “¿Por qué me gritan? Yo no sé. Auxilio, por favor, no le peguen más”. Petición que no fue escuchaba y el joven siguió siendo golpeado de una manera más fuerte. Luego aparece un hombre mediando la situación, sin embargo, hasta ahora se desconoce su estado de salud.

En redes sociales, el hecho no ha sido ajeno. “Creo que no volverán a robar”; “esa es la reacción de aquellos que buscan la seguridad y si no se da por el Estado la sociedad actúa. En la historia, por eso daban latigazos en la plaza para aquellos que pensaran muy bien sus actos”; “¿en el local exhibieron los dos zapatos?”; “¿en serio matan a una persona porque robó algo? No sé quién tiene el problema, pero el ladrón de villano lo convierten en víctima. No hay justificación para quitar la vida”.