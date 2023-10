Por no dejarse robar, joven en Barranquilla fue brutalmente atacado y está en cuidados intensivos

Robo en Kennedy: desocupan estudio musical de joven emprendedor, en el sur de Bogotá

Meza comentó a SEMANA que el hurto se dio “en horas de la madrugada, entre las 3 a. m. y las 6 a. m. Sucedió mientras yo dormía. Porque me acosté a las 2:50 a. m., luego de avanzar en un proyecto. Cuando salí a ver ya no había nada. Y no estaban los equipos. No hay cámaras al rededor que hayan grabado quiénes fueron ni cómo entraron”.