“Decía que lo había violado un amigo de su papá”: El relato del entrevistador que habló con Luis Alfredo Garavito

Garavito, estando en la cárcel, no le concedía entrevistas a cualquiera, pero además de Rafael Poveda (de Testigo Directo ), Federico Benítez, cuando era investigador de El mundo según Pirry , pudo conocerlo y hablar con él por varias horas .

SEMANA habló con Benítez, quien dio detalles de lo que el confeso asesino le había contado: “Garavito se acordaba perfectamente de todo lo que hizo y tenía la excusa perfecta para justificarse. Nunca decía ‘yo cometí un homicidio, una tortura, una violación’. No, él se justificaba y decía que cometió hechos punibles”.

“Aseguraba que una voz le decía que tenía que matar y que siempre estaba borracho. Él decía que nunca hubo violación a los niños, argumentando que tenía una disfunción eréctil. Pero sí había una violación porque por el ano violaba a los niños, eso era algo que nos contaban los forenses. Siempre justificó sus crímenes como si él no fuera el culpable. Decía que era el demonio el que le hablaba cuando él tomaba trago y siempre encontraba una excusa”, afirmó el periodista.

Pero no solo eso, pues el asesino habría tenido una infancia difícil: “Sí, me habló de traumas de la infancia. Me decía que lo había violado un amigo de su papá y que el papá era muy fuerte con él. Que el papá los maltrataba mucho, que era alcohólico y que un cura también abusó de él. Pero eso era muy difícil de comprobar; sin embargo, los hermanos coincidían en que el papá sí era muy fuerte con él”.